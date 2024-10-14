У Польщі в обігу з’явиться нова купюра номіналом 1000 злотих — Finance.ua
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У Польщі в обігу з’явиться нова купюра номіналом 1000 злотих

Світ
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У Польщі в обігу з’явиться нова купюра номіналом 1000 злотих
У Польщі в обігу з’явиться нова купюра номіналом 1000 злотих
У Національному банку Польщі повідомили, що за кілька років може вийти в обіг нова банкнота номіналом 1000 злотих.
Про це пише in Poland.
Вперше про купюру номіналом у 1000 злотих заговорили у 2021 році. Тоді прогнозували, що вона з’явиться протягом п’яти років, тобто у 2026 році.
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Глава Національного банку Польщі Адам Глапінський запропонував, щоб на новій банкноті з’явилося зображення жінки. На його думку, це може бути королева Польща Ядвіга Анжуйська.
Крайньою в Польщі була введена в обіг банкнота номіналом 500 злотих. Вона з’явилася в Польщі на початку 2017 року. На купюрі зображено короля Яна III Собеського. Тоді за вказівкою Національного банку Польщі було випущено близько 50 мільйонів штук цих банкнот. Банкнота зацікавила нумізматів, і на її можна було продати на Allegro за 750 злотих.
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Нагадаємо, в Україні 25 жовтня 2019 року в обіг надійшла банкнота нового найвищого номіналу — 1 000 гривень. На її лицьовій стороні зображено портрет Володимира Вернадського.
У 2023 році Національний банк випустив в в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року — з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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