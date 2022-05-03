У Польщі українцям надали доступ до застосунку-аналогу “Дії”: якими послугами можна скористатися — Finance.ua

У Польщі українцям надали доступ до застосунку-аналогу “Дії”: якими послугами можна скористатися

Вчора 09:11 — Особисті фінанси

Українцям, які вимушено переїхали до Польщі через напад росії, розширили перелік послуг, якими вони можуть скористатися у застосунку mObywatel , котрий є аналогом української «Дії».

Про це інформує telepolis.pl.

Які послуги можна отримати у додатку?

Зокрема, українці можуть у mObywatel зреалізувати свій електронний рецепт на ліки. Аби скористатися цією опцією в аптеці достатньо показати QR-код на екрані смартфона. Номер PESEL та код доступу вказувати не потрібно.

Також українці тепер можуть отримати в додатку mObywatel COVID-сертифікат зразка Європейського Союзу (UCC) на тих самих підставах, що й громадяни Польщі. Щоб отримати UCC, потрібно зробити щеплення за польською системою вакцинації або отримати результат тесту за польською системою охорони здоров’я.

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Раніше в застосунку для біженців з України був доступний тільки документ з найважливішими персональними даними: ім’я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство.

До слова, мобільний застосунок mObywatel є аналогом української «Дії», за допомогою якого можна створити цифрові документи, які підтверджують особу людини. Щоб активувати mObywatel, потрібно отримати довірений профіль (Profil Zaufany).

Застосунок доступний для повнолітніх українців, які прибули до Польщі від 24 лютого, мають номер PESEL та активний довірений профіль.

Наразі цим додатком користується понад 31 тис. біженців з України в Польщі.

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