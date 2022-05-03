У Польщі українцям надали доступ до застосунку-аналогу “Дії”: якими послугами можна скористатися — Finance.ua

Українцям, які вимушено переїхали до Польщі через напад росії, розширили перелік послуг, якими вони можуть скористатися у застосунку mObywatel, котрий є аналогом української «Дії».
Про це інформує telepolis.pl.
Які послуги можна отримати у додатку?
Зокрема, українці можуть у mObywatel зреалізувати свій електронний рецепт на ліки. Аби скористатися цією опцією в аптеці достатньо показати QR-код на екрані смартфона. Номер PESEL та код доступу вказувати не потрібно.
Також українці тепер можуть отримати в додатку mObywatel COVID-сертифікат зразка Європейського Союзу (UCC) на тих самих підставах, що й громадяни Польщі. Щоб отримати UCC, потрібно зробити щеплення за польською системою вакцинації або отримати результат тесту за польською системою охорони здоров’я.
Раніше в застосунку для біженців з України був доступний тільки документ з найважливішими персональними даними: ім’я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство.
До слова, мобільний застосунок mObywatel є аналогом української «Дії», за допомогою якого можна створити цифрові документи, які підтверджують особу людини. Щоб активувати mObywatel, потрібно отримати довірений профіль (Profil Zaufany).