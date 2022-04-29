Скільки коштує утримання біженців з України в Польщі — Finance.ua

У Європейській комісії підтвердили, що отримали листа від прем’єрміністра Матеуша Моравецького. Це документ із таблицею, яка містить розрахунок вартості перебування в Польщі біженців з України.
До листа прем’єр-міністр Моравецький доклав таблицю з розрахунком вартості перебування біженця у Польщі. Це перший подібний розрахунок, представлений польською владою. За даними, наданими урядом Польщі, витрати на одного біженця становлять від 21 до 30 євро на добу.
У таблиці наведено витрати для двох можливих сценаріїв. Перший, званий «базовим», передбачає наявність у Польщі 2 млн біженців. У такому разі витрати становитимуть 11 мільярдів євро.
Другий сценарій — наявність 5-6 мільйонів біженців у Польщі, якщо ситуація в Україні погіршиться. За розрахунками уряду, це коштуватиме 24 мільярди євро. З таблиці видно, що найбільші витрати припадають на соціальне забезпечення: від 3 млрд євро за першого сценарію до 7 млрд євро за другого.
Як пояснюється, йдеться про соціальну допомогу (наприклад, догляд за дитиною, догляд за сім’єю, співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому клубі або клубі подовженого дня).
При сценарії, що «погіршується», 7 млрд євро можуть також витратити на проживання та предмети першої необхідності, на утримання пунктів прийому: розкладачки, намети, харчування, ліки та медичні послуги в центрах розміщення, житлові субсидії.
Освіта коштуватиме від 1 до 3 мільярдів євро, транспорт (наприклад, безкоштовний проїзд для біженців або адаптація інфраструктури для зберігання та перевезення гуманітарної допомоги) — від одного до двох мільярдів. Також мільярд передбачається витратити на послуги з охорони здоров’я.