У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників — Finance.ua

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У Польщі скаржаться на брак сезонних працівників

Вчора 15:43Особисті фінанси
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У Польщі скаржаться на брак сезонних працівниківУ Польщі скаржаться на брак сезонних працівників, freepik.com
Попри те, що Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, там спостерігається дефіцит працівників. І через це польські роботодавці змушені підвищувати зарплати. Що, своєю чергою, відіб’ється на цінах на харчові продукти, які у Польщі й без того зросли через рекордну інфляцію.
Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.
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«Роботодавці у сфері громадського харчування у відчаї. Ми підвищуємо ставки, а охочих працювати все одно немає, — розповів польському виданню Яцек Чаудерна, ресторатор та президент Польської торгової палати гастрономів. — Компанії заповнюють частину вакансій біженцями з України, але на заваді стає незнання польської мови. Згідно з даними сайту OLX Praca, на частку гастрономії припадає більша частина (майже п’ята частина) опублікованих там сезонних вакансій у травні. За останні три місяці з’явилося понад 53,3 тисячі пропозицій для сезонних та тимчасових співробітників. Це на 16 відсотків більше, ніж за той же період 2021 року».
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За його словами, якщо минулого року деякі галузі (зокрема готельно-гастрономічний, автомобільний напрямок) скоротили потреби в кадрах через коронавірус чи брак комплектуючих, то зараз вакансій стає дедалі більше. А конкуренція за сезонних робітників посилюється, підвищується їхня заробітна плата, особливо чоловікам.

Де біженцям шукати допомогу за кордоном

За матеріалами: Факти
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