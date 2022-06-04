Допомогу в Польщі виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають на переселенців — Finance.ua
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Допомогу в Польщі виплачуватимуть по-новому: які зміни чекають на переселенців

Вчора 17:00Особисті фінанси
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Новий розрахунковий період (з 1 червня) за програмою «Сім’я 500+» у Польщі розпочався зі змін. Зокрема, вони стосуються нової установи соціального страхування, яка обслуговуватиме програму, а також інших дат виплати коштів.
Про особливості подальших виплат розповів профільний портал InPoland.
Тепер виплатою допомоги займатиметься ZUS, а кожному з батьків (опікунам), який подав заяву, буде призначено дату, коли виплатять гроші. Кошти за програмою будуть виплачуватись 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця (це дата, коли кошти мають бути на рахунку заявника). Коли термін виплати припадає на неробочий день, переказ проводитиметься заздалегідь.
Новий розрахунковий період програми триватиме з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.
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Особливості виплат фінансової допомоги

Щоб забезпечити безперервність виплат та отримувати кошти з червня 2022 року, заявку потрібно було подати до кінця квітня. Проте батьки (опікуни), які подали заявку до кінця травня, можуть розраховувати на гроші на рахунку разом із компенсацією у липні. До речі, на сайті ZUS розміщено графік виплат (подання заяви — очікувана виплата):
  • до 30 квітня — до 30 червня 2022 року;
  • з 1 до 31 травня — до 31 липня;
  • з 1 до 30 червня — до 31 серпня;
  • з 1 до 31 липня — до 30 вересня;
  • з 1 до 31 серпня — до 31 жовтня.
Допомога надходитиме на рахунок, зазначений одним із батьків або опікуном дитини.

Допомога «Сім’я 500+»: кого стосується та скільки виплачують

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу «Сім’я 500+» починаючи з 26 березня.
Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей із дітьми. Українські сім’ї, які мають неповнолітніх дітей на утриманні, можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги в розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше ніж 3 тис. грн).
Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу сім’ї, а подати заявку українською мовою можна на Платформі Електронних Послуг PUE ZUS.
Для подання заяви необхідно зазначити:
  • номер PESEL;
  • банківський рахунок;
  • польський номер телефону.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Сьогодні
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