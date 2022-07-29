У Польщі розповіли, скільки українських біженців працевлаштували — Finance.ua

У Польщі розповіли, скільки українських біженців працевлаштували Вчора 19:12 — Особисті фінанси

У Польщі розповіли, скільки українських біженців працевлаштували

У Польщі працевлаштувалися 358 тис. українських біженців. Найбільше робочих місць українцям дали у Мазовецькому воєводстві (79 тис. осіб).

Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомило Міністерство сім’ї та соцполітики Польщі. «Роботу в Польщі вже знайшли 358 000 громадян України», — зазначили у відомстві.

Більшість людей почали працювати у воєводстві:

Мазовецьке воєводство (79 тис.),

Нижня Сілезія (37,9 тис.),



Лодзинське воєводство (35,2 тис.),



Велика Польща (33,3 тис.).



Згідно з опитуванням польського Інституту ринкових та громадських досліджень (IBRIS), понад 70% опитаних поляків вважають працевлаштування необхідною умовою, щоб українці залишились у країні. Більше вільних вакансій є у маленьких містах.

Читайте також Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо хочете повернутися з Польщі до України

"Зверніть увагу на менші міста. Там дешевше житло і більше роботи, адже великі промислові підприємства переважно розташовані у вільних економічних зонах поза великими агломераціями.

Шукайте роботу з проживанням — більшість великих агентств із працевлаштування надають таку можливість", — повідомляє видання.

Зарплати

Раніше повідомлялось, що у Польщі українські біженці (переважно жінки) без знання мови та особливих навичок отримують від 23,1 до 24,5 тис. грн. Найчастіше вакансії пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та на логістичних складах.

У Польщі українським біженцям пропонують роботу в ресторанах, на складах та заводах. Заробітна платня — від 20 тис. грн. Найменше заробляють оператори машин на виробництві.

На рибзаводах та м’ясокомбінатах (розбір м’ясної та рибної продукції) українкам платять 23,1 тис. грн на місяць. «Робота в логістиці та e-commerce також затребувана серед українських жінок, які не знають мови та не мають досвіду. На комплектації замовлень та товарів на місяць можна заробити 3200 злотих на місяць (21,7 тис. грн)», — зазначають аналітики.

У туристичний сезон більше пропозицій з’являється у сфері HORECA (готелі та ресторани). Для покоївок та помічниць на кухні пропонують зарплату в 3500-3600 злотих (23,8-24,5 тис. грн). У 2022 році мінімальна зарплата в Польщі становить близько 2363.57 злотих (16 тис. грн).

Зручно забронювати та купити квитки на автобус, літак чи поїзд можна з INFOBUS. До речі, бронь на сайті — безкоштовна. Спробуйте самі!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.