У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців

Вчора 16:17Особисті фінанси
326
У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженцівУ Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців
У Польщі з початку повномасштабного вторгнення в Україну роботу знайшли понад 200 тис. біженців. Це приблизно п’ята частина всіх біженців, які перебувають у Польщі.
Як повідомив голова Управління у справах іноземців Ярослав Шайнер, зараз у Польщі зареєстровано близько 1,1 млн біженців з України, передає inPoland.
Читайте також
Загалом роботодавці готові співпрацювати із українцями. Так, згідно з даними Randstat, 38% роботодавців готові прийняти на роботу біженців, або вже зробили це.
Щоправда, лише 15% готові пропонувати роботу в офісах чи на посадах фахівців. Інші — пропонують роботу тільки для робітників.
Читайте також
Зазначимо, у Польщі українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу в розмірі 40 злотих на день (275 грн) на харчування. Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила під час працевлаштування.
Місце для вашої реклами
За даними експертів агентства Gremi Personal, незважаючи на те, що чоловіки більш затребувані на ринку праці, кількість пропозицій для українських жінок також вища, ніж у березні та квітні.

Корисна інформація для тих, хто за кордоном

За матеріалами: Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.