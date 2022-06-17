У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців — Finance.ua

У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців

Вчора 16:17 — Особисті фінанси

У Польщі працевлаштували 200 тис. українських біженців

У Польщі з початку повномасштабного вторгнення в Україну роботу знайшли понад 200 тис. біженців. Це приблизно п’ята частина всіх біженців, які перебувають у Польщі.

Як повідомив голова Управління у справах іноземців Ярослав Шайнер, зараз у Польщі зареєстровано близько 1,1 млн біженців з України, передає inPoland

Загалом роботодавці готові співпрацювати із українцями. Так, згідно з даними Randstat, 38% роботодавців готові прийняти на роботу біженців, або вже зробили це.

Щоправда, лише 15% готові пропонувати роботу в офісах чи на посадах фахівців. Інші — пропонують роботу тільки для робітників.

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Зазначимо, у Польщі українським біженцям з 1 липня перестануть виплачувати щоденну допомогу в розмірі 40 злотих на день (275 грн) на харчування. Ці гроші залишать для тих поляків, які приймають у своїх будинках українців. Крім того, зміняться правила під час працевлаштування.

За даними експертів агентства Gremi Personal, незважаючи на те, що чоловіки більш затребувані на ринку праці, кількість пропозицій для українських жінок також вища, ніж у березні та квітні.

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