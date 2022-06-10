Уряд Польщі приготував пенсію, що доступна для пенсіонерів з України — Finance.ua
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Уряд Польщі приготував пенсію, що доступна для пенсіонерів з України

Вчора 14:00Особисті фінанси
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Уряд Польщі приготував тринадцяту пенсію не тільки для поляків, доплата від ZUS також доступна для пенсіонерів з України.
Про це пише zycie.news.
Тринадцяту пенсію отримають понад 9 мільйонів людей. Додаткові виплати можуть очікувати особи, які з 31 березня матимуть право на пенсію за польською системою страхування.
Її отримають не лише польські пенсіонери, а й громадяни України, яким ZUS виплачує польську пенсію за віком чи інвалідністю.
Кількість громадян України, які отримують пенсії від ZUS, становить приблизно 3 тис. людей, а сума виплат становить близько 3 млн. злотих на місяць, сказала проф. Гертруда Усцінська, президент ZUS в Польській Республіці.
Усім цим людям платять по тринадцять на тих самих умовах, які отримують поляки. Зростає кількість громадян України, які мають право на пенсію за вислугу років. — Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення. У цій ситуації українці, які легально працюють у Польщі, мають повне право на пільги з Фонду соціального страхування, оскільки сплачували внески
— каже професорка Усцінська.

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Кому призначена мінімальна пенсія?
Щорічно за такою пенсією та по інвалідності звертаються близько 200 осіб. У польській системі для отримання права на виплату допомоги достатньо сплатити лише один пенсійний внесок.
Для того, щоб мати найнижчу пенсію за вислугу років (з 1 березня цього року в розмірі 1338,44 злотих брутто), необхідно продемонструвати мінімальний страховий стаж — це 25 років для жінок і 30 років для чоловіків. Це стосується всіх застрахованих осіб.
Скільки отримає українець?
Тринадцяту пенсію призначають незалежно від розміру допомоги — дата виплати припадає на квітень. Цього року сума брутто становитиме 1338,44 злотих (стільки, як найнижча пенсія), а всі отримають однакову суму — 1217,98 злотих. Уряд хоче, щоб тринадцяту пенсію для всіх пенсіонерів звільнили від оподаткування.
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З початку війни ZUS взяв на себе виплату допомоги громадянам України, які отримують польські пенсії. Все, що їм потрібно зробити — це звернутися в будь-який заклад ZUS.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Finance.ua
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