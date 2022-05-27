У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма — Finance.ua

У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма

У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма

У Польщі видаватимуть кредити на житло без першого внеску. Це нова державна програма, яка працюватиме з 27 травня.

«Житло в кредит без першого внеску» — це одна із програм Польського Ладу. В рамках програми житло можуть придбати люди, які є кредитоспроможними, але не можуть зібрати перший внесок.

Це громадяни, які мають роботу і заробляють і можуть погасити іпотеку, проте їхні доходи не такі великі, щоб зробити перший внесок, як того вимагають банки.

Хто зможе отримати іпотечний кредит без власного внеску

Проєкт націлений на сім’ї з низьким доходом, які можуть отримати кредит у розмірі 100% вартості житла:



сімейні пари (на рік звернення за кредитом молодому подружжю не може бути більше ніж 40 років);

одинокі батьки (також до 40 років), які мають хоча б одну дитину;



особи з тяжкою чи повною інвалідністю.



Умовою для участі у програмі є відсутність у когось із домогосподарства житла, що належить йому на правах власності. Винятком є сім’ї, які виховують двох чи більше дітей.

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Також претенденти повинні мати досить високий та стабільний заробіток (кредитоспроможність оцінюватиме банк, який видаватиме кредит). Держава у вигляді Банку народного господарства надасть гарантії від 10% до 20% суми позики (але не більше ніж 100 000 злотих), що підлягає погашенню протягом не менше ніж 15 років.

Кредити на житло не будуть видаватися, якщо сім’я вже має іпотеку.

Гарантований кредит на житло видаватиметься лише у польській валюті та тільки для нерухомості у Польщі.

До речі, щоб не чекати роками і не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви збиралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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