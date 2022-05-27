У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма

Вчора 08:33Кредит&Депозит
427
У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програмаУ Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма
У Польщі видаватимуть кредити на житло без першого внеску. Це нова державна програма, яка працюватиме з 27 травня.
«Житло в кредит без першого внеску» — це одна із програм Польського Ладу. В рамках програми житло можуть придбати люди, які є кредитоспроможними, але не можуть зібрати перший внесок.
Місце для вашої реклами
Це громадяни, які мають роботу і заробляють і можуть погасити іпотеку, проте їхні доходи не такі великі, щоб зробити перший внесок, як того вимагають банки.

Хто зможе отримати іпотечний кредит без власного внеску

Проєкт націлений на сім’ї з низьким доходом, які можуть отримати кредит у розмірі 100% вартості житла:
  • сімейні пари (на рік звернення за кредитом молодому подружжю не може бути більше ніж 40 років);
  • одинокі батьки (також до 40 років), які мають хоча б одну дитину;
  • особи з тяжкою чи повною інвалідністю.
Умовою для участі у програмі є відсутність у когось із домогосподарства житла, що належить йому на правах власності. Винятком є сім’ї, які виховують двох чи більше дітей.
Читайте також
Також претенденти повинні мати досить високий та стабільний заробіток (кредитоспроможність оцінюватиме банк, який видаватиме кредит). Держава у вигляді Банку народного господарства надасть гарантії від 10% до 20% суми позики (але не більше ніж 100 000 злотих), що підлягає погашенню протягом не менше ніж 15 років.
Кредити на житло не будуть видаватися, якщо сім’я вже має іпотеку.
Гарантований кредит на житло видаватиметься лише у польській валюті та тільки для нерухомості у Польщі.
До речі, щоб не чекати роками і не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви збиралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

Іпотека в Україні. Безкоштовний каталог 🏡

За матеріалами: Факти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.