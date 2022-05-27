У Польщі почнуть видавати кредити на житло без першого внеску: нова програма — Finance.ua

Також претенденти повинні мати досить високий та стабільний заробіток (кредитоспроможність оцінюватиме банк, який видаватиме кредит). Держава у вигляді Банку народного господарства надасть гарантії від 10% до 20% суми позики (але не більше ніж 100 000 злотих), що підлягає погашенню протягом не менше ніж 15 років.
Кредити на житло не будуть видаватися, якщо сім’я вже має іпотеку.
Гарантований кредит на житло видаватиметься лише у польській валюті та тільки для нерухомості у Польщі.
До речі, щоб не чекати роками і не накопичувати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви збиралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.