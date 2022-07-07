У Польщі планують створити зерновий термінал для допомоги Україні — Finance.ua
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У Польщі планують створити зерновий термінал для допомоги Україні

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Польща намагається вирішити логістичні проблеми, що дасть можливість швидше перевезти з України до морських портів країни збіжжя, призначене для країн Африки та Азії.
Про це йшлося під час першого засідання Міжвідомчої групи з питань транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з України, яке відбулося в середу в міністерстві сільського господарства Польщі під керівництвом віцепрем’єр-міністра, міністра сільського господарства РП Генрика Ковальчика.
Учасники засідання проаналізували ситуацію щодо можливості транспортування сільськогосподарської та харчової продукції з території України. Проблеми логістики обговорювалися в трьох основних місцях: на прикордонних переходах, на залізничному транспорті та в морпортах. Міністри розподілили між собою завдання.
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Найнагальнішими завданнями є подальше вдосконалення роботи прикордонних пунктів шляхом збільшення кількості ветеринарів, а також можливе будівництво тимчасових складів на кордоні з Україною.
«Важливо також покращити можливості залізничного руху для 15-ти потягів на базі вагонних візків, які мають українці, аби можна було транспортувати зерно безпосередньо в українських вагонах до порту в Гданську», — заявив віцепрем’єр-міністр Ковальчик.
Він додав, що до Гданського порту їздили б також вантажівки із зерном.
Під час зустрічі обговорювалися можливості створення зернового терміналу складською площею близько 100 тис. тон. Це дало б змогу експортувати у великих масштабах як українське, так і польське зерно.
"Зернові є критично важливим продуктом для протидії перспективі голоду в Африці та арабських країнах. Ми зобов’язані допомогти Україні з експортом. Для цього ми маємо розглядати різні рішення та шукати нові можливості",- наголосив віце-прем’єр Ковальчик.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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