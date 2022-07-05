Через війну в Україні прямі збитки аграріїв вже сягнули 4,3 млрд доларів — Finance.ua

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв вже сягнули 4,3 млрд доларів Вчора 07:39 — Аграрний ринок

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв вже сягнули 4,3 млрд доларів

В Україні, внаслідок повномасштабного вторгнення росії, не відбулася понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн. Прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра агрополітики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

«Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулася. Землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн», — сказав Дмитрасевич.

Читайте також Придбати землю й не натрапити на шахраїв: на що звернути увагу

Із посиланням на дані Київської школи економіки він зазначив, що прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів, значна частина з них — через замінування та знищення полів.

Прокоментував Дмитрасевич і вплив бойових дій на вартість землі. «Ми маємо території, на яких відбуваються військові дії, маємо тимчасово окуповані території та відносно більш безпечні території у центрі та на заході. Прогноз щодо цих регіоні все-таки оптимістичніший. Ми думаємо, що ціна буде зростати».

Разом із тим у Мінагрополітики очікують, що пропозиція на ринку зменшиться порівняно із періодом до 24 лютого.

АгроПравда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.