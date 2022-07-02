Придбати землю й не натрапити на шахраїв: на що звернути увагу — Finance.ua

Придбати землю й не натрапити на шахраїв: на що звернути увагу Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Придбати землю й не натрапити на шахраїв: на що звернути увагу

1 липня минув рівно рік від того моменту, коли в Україні відкрився ринок купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Ці земельні ділянки набули повноцінного статусу товару, тобто можуть бути як продані їхніми власниками, так і придбані тими, хто цього прагне.

Finance.ua розповідає, на що звертати увагу при обранні земельної ділянки та оформленні договору купівлі, аби на потрапити до рук аферистів.

Спосіб тут елементарно простий і складний одночасно — перевіряйте все. Перед тим як перейти безпосередньо до підготовки до купівлі ділянки, що вас зацікавила, необхідно обов’язково перевірити хоча б наступні параметри:

переконайтеся, чи взагалі існує та земля , яку вам збираються продати, на Публічній кадастровій карті. Іноді ділянки в кадастрі може не бути. Це не означає, що її не існує. Це лише сигналізує про необхідність перевірити об’єкт ретельніше. Ділянки, сформовані до 2004 року, можуть не мати кадастрових номерів, проте таких небагато. Водночас наявність кадастрового номера є обов’язковою умовою для укладення договору купівлі-продажу;

, яку вам збираються продати, на Публічній кадастровій карті. Іноді ділянки в кадастрі може не бути. Це не означає, що її не існує. Це лише сигналізує про необхідність перевірити об’єкт ретельніше. Ділянки, сформовані до 2004 року, можуть не мати кадастрових номерів, проте таких небагато. Водночас наявність кадастрового номера є обов’язковою умовою для укладення договору купівлі-продажу; власник повинен також надати довідку з органів Державного земельного кадастру (ДЗК), якою підтверджується особа-власник, офіційна площа, план земельної ділянки, цільове призначення, чинні обмеження на використання;

(ДЗК), якою підтверджується особа-власник, офіційна площа, план земельної ділянки, цільове призначення, чинні обмеження на використання; перевірка на предмет заборон та арештів . Доступ до цих реєстрів є у нотаріуса;

. Доступ до цих реєстрів є у нотаріуса; витяг з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно. Важливо оцінити, чи є обтяження (кредити, іпотеки, арешти), збіг імені власника, цільового призначення та площі з даними земельного кадастру;

прав власності на нерухоме майно. Важливо оцінити, чи є обтяження (кредити, іпотеки, арешти), збіг імені власника, цільового призначення та площі з даними земельного кадастру; одна з найважливіших — перевірка фактичного місця розташування ділянки та наявність можливих конфліктних ситуацій і спорів щодо межі ділянки. Проводиться за допомогою геодезистів і спеціалізованого високоточного обладнання, бажано у присутності зацікавленої особи (покупця).

З цього переліку зрозуміло, що найважливішою особою в процесі купівлі буде нотаріус — він перевіряє всю інформацію щодо об’єкта купівлі-продажу та має доступ до відповідних реєстрів. Тому підійдіть до питання вибору нотаріуса якнайретельніше. За усталеною практикою зазвичай нотаріуса обирає покупець — він несе найбільші ризики, тому це право надається йому.

На що ще варто звернути увагу

Обов’язково слід дізнатися, чи не перебуває земельна ділянка в оренді, оскільки орендар має першочергове право її купівлі. Вірогідність потрапити на таку ділянку велика: близько 65-67% аграрних земель в Україні перебувають офіційно в оренді у фермерів або агрохолдингів.

Право на земельну ділянку може посвідчуватися різними документами:

Державний акт на право власності (видавався у 1992-2012 роках);

Свідоцтво (витяг) про право власності на нерухоме майно (видавалося у 2013-2015 роках);

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (видається для засвідчення права власності з 2016 року).

Після цього займайтеся безпосереднім пошуком землі. А перед купівлею зверніться за кваліфікованою допомогою. Не покладайтеся на рекомендації продавця, який зацікавлений у результаті. Намагайтеся обрати і нотаріуса, і компанію, яка вам допомагатиме в укладенні угоди, користуючись даними з кількох незалежних джерел.

Щодо нотаріуса, який є ключовою фігурою в укладенні угоди (такі договори потребують обов’язкового нотаріального посвідчення), то фахівці радять шукати нотаріуса, який уже укладав угоди з купівлі-продажу сільськогосподарських земель.

Для цього варто обдзвонити нотаріусів у межах області, де розташована ділянка. Це також дозволить обрати нотаріуса, який запропонує найменшу ціну.

Більше порад щодо купівлі ділянок ви можете знайти у нашому матеріалі, присвяченому річниці відкриття ринку землі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.