У Польщі планують повертати кошти пацієнтам, які чекали на прийом лікаря понад 60 днів — Finance.ua

У Польщі планують повертати кошти пацієнтам, які чекали на прийом лікаря понад 60 днів Сьогодні 19:34 — Особисті фінанси

У Польщі планують повертати кошти пацієнтам, які чекали на прийом лікаря понад 60 днів

До парламенту подано проект поправок до Закону про медичні послуги, які передбачають відшкодування Національним фондом здоров’я витрат на приватний візит у разі очікування до лікаря-спеціаліста довше 60 днів.

Про це пише inpoland.net.pl

Депутат Пшемислав Віплер нагадав про заяви політиків Третього Шляху (Trzeciej Drogi): спікера Сейму Шимона Головні (Polska 2050) та голови Міністерства національної оборони Владислава Косіняка-Камиша (PSL).

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Про що йдеться? Однією з передвиборчих обіцянок цих політиків було реформування польської системи охорони здоров’я. Зокрема, було запропоновано, щоб Національний фонд здоров’я (NFZ) відшкодовував витрати на приватний візит, якщо пацієнт чекав на прийом до спеціаліста понад 60 днів.

Поправки передбачають, що у разі неможливості надання послуги протягом 60 днів після звернення до медичного закладу, з яким NFZ уклав договір про надання медичних послуг, пацієнт має право скористатися послугою в іншому закладі охорони здоров’я на платній основі, а Національний фонд здоров’я зобов’язаний повністю відшкодувати пацієнту витрати на цю послугу.

Згідно з даними Національного фонду охорони здоров’я за 2023 рік, кількість людей, які чекали на прийом понад 60 днів, може коливатися від 200 тисяч до 1,5 млн осіб. Беручи до уваги середню вартість візиту до спеціаліста, вартість запропонованих змін може обійтися державі від 70 до 500 мільйонів злотих.

Як зазначається в законопроекті, «вартість впровадження законопроекту можна розглядати як інвестицію в більш справедливий доступ до медичної допомоги та покращення загального здоров’я суспільства».

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