У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги

Світ
27
У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги
У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги
Уряд Польщі працює над скасуванням обов’язку будувати певну кількість паркомісць при зведенні нових житлових будинків. Ліміти встановлюватиме місцева влада.
Опублікований проєкт змін до Закону про сприяння підготовці та реалізації інвестицій у житло та супутніх інвестицій передбачає скасування двох положень.

Що хочуть змінити

  • Першим пропонується скасувати положення, яким передбачено встановлювати кількість паркомісць на рівні, не меншому, ніж 150% від кількості квартир у даному житловому об’єкті.
  • Друге положення, яке скасують, зараз передбачає встановлення мінімальної кількості паркомісць на рівні кількості квартир для забудови центру міста.
Проєкт також передбачає, що рада гміни може визначити кількість паркомісць для конкретної інвестиції в житло в стандартах містобудування. Наразі орган місцевого самоврядування може визначати кількість місць, якщо вона більша від передбаченої актом.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, продати в Польщі автомобіль, зареєстрований на території України, цілком реально. Але для того, щоби провести угоду куплі-продажу, потрібно зважати на декілька моментів;
  • реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі потрібно за умови, що власник авто планує перебувати в цій країні більше, ніж 6 місяців;
  • до Польщі взагалі не можна потрапити на авто, якщо рівень тонування скла перевищує 10%. Причиною не пропуску авто стає тонування лобового скла та передніх пасажирських. Такі правила діяли на польському кордоні до 24 лютого, але потім поляки суттєво пом’якшили перетин кордону для українських біженців. Утім, потім частина правил повернулася. Із яким тонуванням авто можна виїжджати за кордон?
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.