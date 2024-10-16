У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги — Finance.ua

У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги Сьогодні 20:33 — Світ

У Польщі хочуть внести зміни у прибудинкові паркінги

Уряд Польщі працює над скасуванням обов’язку будувати певну кількість паркомісць при зведенні нових житлових будинків. Ліміти встановлюватиме місцева влада.

Опублікований проєкт змін до Закону про сприяння підготовці та реалізації інвестицій у житло та супутніх інвестицій передбачає скасування двох положень.

Що хочуть змінити

Першим пропонується скасувати положення, яким передбачено встановлювати кількість паркомісць на рівні, не меншому, ніж 150% від кількості квартир у даному житловому об’єкті.

Друге положення, яке скасують, зараз передбачає встановлення мінімальної кількості паркомісць на рівні кількості квартир для забудови центру міста.

Проєкт також передбачає, що рада гміни може визначити кількість паркомісць для конкретної інвестиції в житло в стандартах містобудування. Наразі орган місцевого самоврядування може визначати кількість місць, якщо вона більша від передбаченої актом.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, продати в Польщі автомобіль, зареєстрований на території України, цілком реально. Але для того, щоби провести угоду куплі-продажу, потрібно зважати на декілька моментів;

реєструвати автомобіль на іноземних номерах в Польщі потрібно за умови, що власник авто планує перебувати в цій країні більше, ніж 6 місяців;

до Польщі взагалі не можна потрапити на авто, якщо рівень тонування скла перевищує 10%. Причиною не пропуску авто стає тонування лобового скла та передніх пасажирських. Такі правила діяли на польському кордоні до 24 лютого, але потім поляки суттєво пом’якшили перетин кордону для українських біженців. Утім, потім частина правил повернулася. Із яким тонуванням авто можна виїжджати за кордон?



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.