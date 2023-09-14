У Польщі діятимуть нові ліміти операцій з готівкою — Finance.ua
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У Польщі діятимуть нові ліміти операцій з готівкою

Особисті фінанси
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Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який запроваджує нові ліміти готівкових платежів як для фізичних осіб, так і юридичних.
Як повідомляє Yavp.pl, нові ліміти операцій з готівкою почнуть діяти з 1 січня 2024 року.
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Законом встановлено, що для підприємців ліміт розрахунків готівкою складатиме 8 000 злотих брутто за одну операцію з іншим підприємцем. Натомість для фізичних осіб такий ліміт дорівнюватиме 20 000 злотих брутто за одну операцію з підприємцем.
На практиці це означатиме, що якщо, наприклад, вартість товару, який купуватиме особа в магазині, перевищуватиме 20 тис злотих, то заплатити за нього можна буде лише банківською карткою або в інший безготівковий спосіб.
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Діючі поки що правила дозволяють фізичним особам-покупцям здійснювати готівкові розрахунки без обмежень, а юридичні зобов’язані дотримуватися ліміту в 15 000 злотих.
Кажуть, що запровадження нових лімітів готівкових платежів з 2024 року потрібно для підвищення прозорості та боротьби з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей чи ухилення від сплати податків.
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За матеріалами:
uamedia
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