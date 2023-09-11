Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України — Finance.ua
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Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Фондовий ринок
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Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України
Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України
Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Новий закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу, яка передбачає три пункти:
  • Безпечна торгівля з Україною;
  • Підтримка інвестицій польських компаній;
  • Підтримка розвитку України.
Крім того, новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.
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«Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Також серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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