Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України — Finance.ua

Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України
Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Новий закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу, яка передбачає три пункти:
- Безпечна торгівля з Україною;
- Підтримка інвестицій польських компаній;
- Підтримка розвитку України.
Крім того, новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.
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«Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Також серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.
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