У поїздах «Укрзалізниці» з'явиться супутниковий інтернет від Starlink Ілона Маска — Finance.ua

У поїздах «Укрзалізниці» з'явиться супутниковий інтернет від Starlink Ілона Маска Вчора 11:15 — Казна та Політика

У поїздах «Укрзалізниці» з'явиться супутниковий інтернет від Starlink Ілона Маска

Вже протестовано пілотний проект встановлення супутникового інтернету Starlink у поїздах «Укрзалізниці» і вже до кінця 2022 року планується його запуск.

Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь в інтерв’ю Liga.Tech.

«Вже протестовано пілотний проект встановлення Starlink у поїздах Укрзалізниці, і це дійсно працює. Коли після тестування зв’язалися з технічними спеціалістами Starlink і показали, як це працює — навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює та надає послуги», — зазначив Щиголь.

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На думку керівника Держспецзв’язку, у поїздах «Укрзалізниці» супутниковий інтернет від Starlink з’явиться до кінця 2022 року.

Нині в Україні працює 12 000 терміналів Starlink, що становить близько 20% від усієї їх кількості в Європі.

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За словами Щиголя, Starlink — це резервний канал, який не може бути основним каналом забезпечення зв’язку. Але в Україні оператори, провайдери та об’єкти критичної інфраструктури використовують його для оновлення своїх мереж.

Керівник Держспецзв’язку запевняє, що постачання Starlink продовжуватиметься, і Україна зможе відновлювати зв’язок на звільнених територіях. Зокрема, Starlink забезпечить резервний канал для проведення онлайн-тестування випускників.

Поки що все обладнання Starlink, яке надає Ілон Маск та організації, такі як USAID, працює в Україні безкоштовно, каже Юрій Щиголь.

Після війни буде розглянуто питання оплати. Але ціна буде не американською чи європейською і вже є попередні домовленості з Ілоном Маском щодо пільгових тарифів на термін, доки Україна не відновить свою економіку.

Довідка Finance.ua:

компанія Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») Ілона Маска отримала ліцензію оператора в Україні;

кількість завантажень програми Starlink, яка потрібна для забезпечення інтернетом від відповідних супутників компанії Ілона Маска, в Україні з 26 лютого зросла з нуля до 215 тисяч. Це 58% від загальної кількості по всьому світу.

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