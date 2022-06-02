Маск пообіцяв збільшити швидкість Starlink у десять разів — Finance.ua
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Маск пообіцяв збільшити швидкість Starlink у десять разів

Вчора 04:11Технології&Авто
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Відомий блогер Т. Додд узяв у підприємця І. Маска інтерв’ю. Під час спілкування з Доддом мільярдер повідомив про початок тестування компанією SpaceX системи Starlink V2.0.

Деталі

В основу її роботи буде покладено супутникові апарати Starlink Gen2/V2.0. Досвідчений зразок нового супутника перебуває на підприємстві SpaceX у Техасі. Він важить 1,25 т. Для порівняння: вага супутника Starlink першого покоління складає 260 кг.
За словами Маска, нові супутники будуть набагато потужнішими. Жодних конкретних цифр бізнесмен не назвав. Ходять чутки, що після виведення на орбіту супутникових апаратів другої генерації пропускна спроможність системи Starlink зросте на 140-160 Гбіт/с. Маск підкреслив, що за один раз за допомогою ракети Starship компанія SpaceX зможе виводити на орбіту вдесятеро більше супутникових апаратів, ніж на ракеті Falcon 9. Таким чином, після кожного запуску ракети Starship сумарна пропускна здатність Starlink збільшуватиметься у 20 разів.
Угруповання з 30 000 супутників другого покоління зможе забезпечувати пропускну здатність лише на рівні 1 250 Тбіт/с. Це дозволить SpaceX обслуговувати мільйони абонентів по всій планеті.
За матеріалами: prostomob
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