У Південній Кореї влада розкрила «схему Понці» на $330 млн — Finance.ua
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У Південній Кореї влада розкрила «схему Понці» на $330 млн

Кримінал
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У Південній Кореї влада розкрила «схему Понці» на $330 млн
У Південній Кореї влада розкрила «схему Понці» на $330 млн
30 травня прокуратура Сувона (у Південній Кореї) висунула обвинувачення двом топ-менеджерам і ще щонайменше 10 співробітникам популярної місцевої P2P-платформи. Проєкт виявився звичайною пірамідою. Збиток від дій шахраїв становить близько $330 млн.

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Згідно з матеріалами справи, фігуранти запустили P2P-сервіс для обміну криптовалюти з вбудованим магазином віртуального одягу та аксесуарів. Користувачам пропонувалося купувати ці товари і тримати криптовалюту на сервісі для отримання прибутку.
На сайті діяла 9-ступенева система градації інвесторів. Ранні партнери отримували відрахування за рахунок залучення нових учасників. На останньому, дев’ятому ступені, учасникам гарантували прибутковість до 16%.
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Сервіс також позиціонував себе як своєрідний NFT-маркетплейс. Користувачі нібито могли «заробляти» на купівлі та перепродажу віртуальних вбрань і аксесуарів.
Платформа пропрацювала з листопада 2020 по вересень 2021 року. Загальний збиток від дій шахраїв склав 439,3 млрд вон, близько $330 млн. Кількість жертв піраміди обчислюється сотнями.
Прокуратура вже затримала одного із засновників проекту і заступника його партнера. У справі проходять ще 10 фігурантів, ступінь провини яких з’ясовується. Назва сервісу не розголошується в інтересах слідства.
Раніше стало відомо про ще один випадок шахрайства в Південній Кореї. Чиновник крав гроші з бюджету, після чого вкладав усе в криптовалюту. Цікаво, що до цього він уже втратив власні заощадження на ринку, але вирішив у такий спосіб компенсувати втрати.
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