У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства — Finance.ua
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У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства

Фінтех і Картки
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У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства
У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства
Гендиректор компанії Red Date Technology, яка займається розробкою найбільшого китайського блокчейну Blockchain Service Network (BSN) Іфань Хе у своїй новій статті висловив негативну думку про криптовалюти.
«Наразі всі нерегульовані криптовалюти, включаючи Bitcoin, є схемами Понці, що базуються на ринковій капіталізації та кількості користувачів».
Голова BSN наголосив, що у нього ніколи не було криптовалютного гаманця або пов’язаних з криптовалютою активів. Іфань Хе не планує і в майбутньому вкладати кошти у віртуальні валюти, навіть якщо їх обіг регулюватимуть на законному рівні, тому що «вони не мають жодної цінності».
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Втім, такої думки у Китаї дотримуються не всі. Так, китайські банки дозволяють отримувати відсоток від своїх активів у цифровій валюті центрального банку.
Критикуючи Bitcoin та різні криптовалютні проекти, Іфань Хе не оминув і криптополітику Сальвадору, який став першою країною, яка зробила Bitcoin законним платіжним засобом 7 вересня минулого року.
«Такі країни як Сальвадор піддають ризику власні фінансові системи та обманюють своїх громадян», — переконаний гендиректор Red Date Technology.
З такою точкою зору точно не погодився б президент Сальвадора Найїб Букеле, який вірить у майбутнє криптоіндустрії та не «опускає руки» навіть під час «криптозими». Нещодавно він закликав криптоспільноту не панікувати через падіння ринку та «насолоджуватись життям», очікуючи на ріст курсу Bitcoin.
Якщо хочете інвестувати у криптовалюту, але не знаєте, з чого почати, рекомендуємо скористатися платформою aStake — це сервіс для автоматизованого стейкінгу, що дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

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За матеріалами:
noworries
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