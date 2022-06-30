У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства — Finance.ua

У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства Вчора 23:41 — Фінтех і Картки

У Китаї криптовалюти назвали найбільшою схемою Понці в історії людства

Гендиректор компанії Red Date Technology, яка займається розробкою найбільшого китайського блокчейну Blockchain Service Network (BSN) Іфань Хе у своїй новій статті висловив негативну думку про криптовалюти.

«Наразі всі нерегульовані криптовалюти, включаючи Bitcoin, є схемами Понці, що базуються на ринковій капіталізації та кількості користувачів».

Голова BSN наголосив, що у нього ніколи не було криптовалютного гаманця або пов’язаних з криптовалютою активів. Іфань Хе не планує і в майбутньому вкладати кошти у віртуальні валюти, навіть якщо їх обіг регулюватимуть на законному рівні, тому що «вони не мають жодної цінності».

Втім, такої думки у Китаї дотримуються не всі. Так, китайські банки дозволяють отримувати відсоток від своїх активів у цифровій валюті центрального банку.

Критикуючи Bitcoin та різні криптовалютні проекти, Іфань Хе не оминув і криптополітику Сальвадору, який став першою країною, яка зробила Bitcoin законним платіжним засобом 7 вересня минулого року.

«Такі країни як Сальвадор піддають ризику власні фінансові системи та обманюють своїх громадян», — переконаний гендиректор Red Date Technology.

З такою точкою зору точно не погодився б президент Сальвадора Найїб Букеле, який вірить у майбутнє криптоіндустрії та не «опускає руки» навіть під час «криптозими». Нещодавно він закликав криптоспільноту не панікувати через падіння ринку та «насолоджуватись життям», очікуючи на ріст курсу Bitcoin.

Якщо хочете інвестувати у криптовалюту, але не знаєте, з чого почати, рекомендуємо скористатися платформою aStake — це сервіс для автоматизованого стейкінгу, що дозволяє пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.