Аналітик: протягом чотирьох років Bitcoin зросте на 1100% — Finance.ua

Аналітик: протягом чотирьох років Bitcoin зросте на 1100% Вчора 18:33 — Особисті фінанси

Аналітик: протягом чотирьох років Bitcoin зросте на 1100%

Популярний крипто-аналітик, який точно передбачив крах Bitcoin у травні 2021 року та різке зниження цього року, впевнений, що ми можемо побачити експоненційне зростання BTC у найближчі роки.

«Дейв Хвиля» повідомив своїм 118 000 підписників у Твіттері, що, ґрунтуючись на його моделі логарифмічної кривої зростання (LGC), Bitcoin потенційно може зрости більш ніж на 1100% протягом наступних чотирьох років.

«Хто сказав, що ми не отримаємо щось подібне? Основна ідея на цьому графіку полягає в тому, що багаторічна лінія тренду, що проходить через LGC, функціонує як середнє значення ціни» — таким чином, аналітик прогнозує стійке ралі ВТС до 260 000 доларів до 2026 року.

Інші прогнози

Абсолютно протилежну думку висловив популярний криптостратег під нікнеймом CryptoCapo, який неодноразово пророкував значні зниження курсу Bitcoin (BTC). Він вважає, що вартість провідного активу продовжуватиме падати.

CryptoCapo впевнений, що відскок ціни після падіння до 17 708 доларів за монету помилково визнано відновленням ринкової ситуації. На його думку, дані індикаторів технічного аналізу показують наближення глибшого просідання. Також трейдер застеріг від входження в ринок у подібній ситуації.

«Низькі значення спостерігаються у кожному показнику. Аналіз графіків на різних таймфреймах фіксує приховані ведмежі дивергенції. Унікальність спадного сценарію не дає достатньої інформації щоб назвати мінімальну точку, до якої відбуватиметься падіння, яке ми очікуємо».

Нагадаємо, у березні 2022 року CryptoCapo попередив спільноту про зниження ціни ВТС на 50%, на момент прогнозу вартість активу становила $ 44 000.

Також аналітик повідомив, що наступний цикл падіння стане фінальним. Прогнозованим дном, на його думку і без жодних гарантій, є $ 16 000.

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