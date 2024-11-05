У Південній Кореї оштрафували Meta на $15,67 мільйона за збір конфіденційних даних — Finance.ua

У Південній Кореї оштрафували Meta на $15,67 мільйона за збір конфіденційних даних Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

У Південній Кореї оштрафували Meta на $15,67 мільйона за збір конфіденційних даних

Комісія із захисту персональних даних Південної Кореї зобов’язала Meta Platforms сплатити 21,62 мільярда вон (15,67 млн доларів) штрафу після того, як з’ясувалося, що компанія збирала конфіденційні дані користувачів і передавала їх рекламодавцям.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву комісії.

За даними комісії, американський технологічний гігант отримав інформацію про близько 980 тис. південнокорейських користувачів Facebook щодо їхніх релігійних переконань, політичних поглядів та ін., не отримавши на це згоди користувачів.

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Пізніше цією інформацією скористалися близько чотирьох тисяч рекламодавців.

«Окремо було встановлено, що (Meta. — Ред.) аналізувала дані про поведінку користувачів, наприклад сторінки, які їм подобалися, і рекламні оголошення, які вони натискали на Facebook, а також створювала та керувала рекламними темами, пов’язаними з конфіденційною інформацією», — заявили у Комісії із захисту персональних даних.

Представники компанії Meta у Південній Кореї відмовилися коментувати дану інформацію.

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