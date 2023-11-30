У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі — Finance.ua

У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі Сьогодні 01:21 — Технології&Авто

У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі, www.freepik.com

Із наступного року в початкових і середніх школах південнокорейської столиці Сеула з’являться роботи-викладачі англійської мови.

Про це повідомляє KBS

У департаменті освіти Сеула заявили, що впровадження таких роботів у навчальний процес є частиною зусиль з покращення викладання англійської мови в державних школах. На думку влади, роботи-викладачі допоможуть учням набути навичок індивідуального спілкування.

У березні роботи-викладачі з’являться в п’яти сеульських школах. Вони вестимуть бесіди англійською мовою з учнями віч-на-віч, коригуватимуть їхню вимову і виступатимуть у ролі помічника вчителя.

Якщо експеримент буде успішним, таких «викладачів» англійської запровадять і в інших школах.

Крім того, столичний департамент освіти розширюватиме використання голосових чат-ботів у навчанні англійської мови.

Укрінформ За матеріалами:

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