У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі — Finance.ua
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У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі

Технології&Авто
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У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі
У Південній Кореї наступного року в деяких школах з’являться роботи-викладачі, www.freepik.com
Із наступного року в початкових і середніх школах південнокорейської столиці Сеула з’являться роботи-викладачі англійської мови.
Про це повідомляє KBS.
У департаменті освіти Сеула заявили, що впровадження таких роботів у навчальний процес є частиною зусиль з покращення викладання англійської мови в державних школах. На думку влади, роботи-викладачі допоможуть учням набути навичок індивідуального спілкування.
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У березні роботи-викладачі з’являться в п’яти сеульських школах. Вони вестимуть бесіди англійською мовою з учнями віч-на-віч, коригуватимуть їхню вимову і виступатимуть у ролі помічника вчителя.
Якщо експеримент буде успішним, таких «викладачів» англійської запровадять і в інших школах.
Крім того, столичний департамент освіти розширюватиме використання голосових чат-ботів у навчанні англійської мови.
За матеріалами:
Укрінформ
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