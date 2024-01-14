У перший тиждень 2024 року попит на iPhone в Китаї впав на 30% — Finance.ua

У перший тиждень 2024 року попит на iPhone в Китаї впав на 30% Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

У перший тиждень 2024 року попит на iPhone в Китаї впав на 30%

Попит на смартфони Apple у Китаї в перший тиждень 2024 року впав на 30% порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

Про це пише Reuters із посиланням на аналітиків Jefferies.

Невтішні цифри говорять про зростаючу конкуренцію з боку місцевих брендів, наприклад Huawei, яка влітку з великим успіхом запустила лінійку Mate 60. У неї та інших виробників Android-смартфонів продажі залишилися приблизно на рівні.

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В Apple вони скоротилися, незважаючи на великі знижки на низку моделей у найбільших китайських онлайн-магазинах — один із них пропонував iPhone 15 Pro і Pro Max на 16% дешевше за звичайний.

Для порівняння, за весь 2023 рік падіння продажів айфонів на третьому за величиною ринку Apple становило лише 3% до 2022-го. Частка Apple на ринку в результаті скоротилася на 0,4%.

Експерти Jefferies вважають, що в році, що настав, конкуренція для Apple в Китаї буде тільки посилюватися, а падіння продажів продовжиться і буде виражатися двозначними цифрами. Huawei ж продовжить нарощувати ринкову частку.

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