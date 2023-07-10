У першому півріччі 2023 року зросли експортні перевезення зернових залізницею — Finance.ua
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У першому півріччі 2023 року зросли експортні перевезення зернових залізницею

Казна та Політика
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За шість місяців поточного року на понад 44% зріс обсяг експортних перевезень збіжжя залізницею. Про це йшлося під час засідання Експортного офісу при УЗ 7 липня, пише ukragroconsult.
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Загалом за підсумками першого півріччя 2023 року залізницею України перевезено 70,5 млн т вантажів. Порівняно з аналогічним періодом торік показник менший на 14,4 млн т.
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В експортному сполученні перевезено 28,2 млн т вантажів, що становить 40% від загальних обсягів та менше на 5,2 млн т, або на 15,4%, обсягів аналогічного періоду 2022 року. Серед основних номенклатур — руда, зернові та чорні метали.
У січні-червні 2023 року обсяг перевезення зернових на експорт сягнув 13 млн 72 тис. т, що на 4 млн 27 тис. т, або +44,5%, більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Наголошувалося, що наразі склалася напружена ситуація з експортом збіжжя, адже рф фактично саботує роботу «зернового коридору», а Європейська комісія з 2 травня заборонила постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику з України до п’яти країн — Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмеження діє до 15 вересня.
Водночас фіксується скорочення обсягів перевезення руди та чорних металів. Так, руди упродовж шести місяців 2023 року перевезли 8 млн 672 тис. т. Це на 7 млн 3 тис. т (або 44,7%) менше порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Зауважувалося, що наразі 90% експорту руди здійснюється через західні прикордонні переходи.

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За матеріалами:
Finance.ua
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