У червні експорт агропродукції збільшився на 3% до 5,3 млн тонн — Finance.ua

У червні експорт агропродукції збільшився на 3% до 5,3 млн тонн Сьогодні 21:05 — Аграрний ринок

У червні експорт аграрної продукції збільшився на 3% порівняно з травнем до 5,3 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Основним проблемним каналом експорту був „зерновий коридор“. Враховуючи значний експортний потенціал портів Одеської області, робота „зернового коридору“ не була повноцінною, оскільки цим каналом було експортовано лише 2 млн тонн агропромислової продукції», — йдеться в повідомленні.

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У червні порівняно з травнем експорт зернових культур збільшився на 8% до 3,8 млн тонн (кукурудза — 61%, пшениця — 37%, ячмінь — 2%); експорт олійних культур зменшився на 24% до 241,7 тис. тонн (соя — 88%, насіння соняшнику — 7% та ріпаку — 4%); експорт олії збільшився на 6% до 513,5 тис. тонн (соняшникова олія — 93%, соєва — 6%); експорт макухи після вилучення олій зменшився на 2% до 435 тис. тонн (соняшникова — 93%, соєва — 6%, ріпакова — 2%).

У травні експорт аграрної продукції зменшився на 3% порівняно з квітнем до 5,1 млн тонн.

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