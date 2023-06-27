У Мінагрополітики визначилися з прогнозом урожаю зернових: очікується падіння — Finance.ua

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У Мінагрополітики визначилися з прогнозом урожаю зернових: очікується падіння

Аграрний ринок
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У Мінагрополітики визначилися з прогнозом урожаю зернових: очікується падіння
У Мінагрополітики визначилися з прогнозом урожаю зернових: очікується падіння
Урожай зернових в Україні цього року знизиться у порівнянні з 2022 роком на 5−7%.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.
«Станом на сьогодні є прогноз середньозважений: очікується, що зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це, на жаль, менше, ніж минулого року. Зменшення становить приблизно 5−7%», — сказав він.
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Водночас Висоцький уточнив, що внутрішнє споживання зернових становить 18 млн тонн.
«Тому, навіть збираючи 46 млн тонн, це все одно в 2,5 раза більше, ніж внутрішня потреба, відповідно якогось ризику для дефіциту зернових для внутрішніх цілей на сьогодні немає», — наголосив перший заступник міністра.
Нагадаємо, українські аграрії також радикально скоротять експорт зерна у 2023/24 маркетинговому році. Цьому сприяли як зовнішні перепони, так і небажання самих аграріїв, які зробили висновки з проблем 2022 року. Зокрема:
  • фактична зупинка «зернового коридору»,
  • європейське ембарго на українську агропродукцію,
  • адаптація агровиробників до економічних шоків першого року війни.
Як повідомлялося, у середині березня Мінагрополітики спрогнозувало скорочення загального валового збору зернових і зернобобових культур у сезоні 2023 року до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн попереднього сезону.
За матеріалами:
Finance.ua
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