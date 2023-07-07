Зерно, олія та цукор дешевшають: світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2 роки — Finance.ua

Зерно, олія та цукор дешевшають: світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2 роки Сьогодні 20:21 — Аграрний ринок

Індекс світових цін продовольчої агенції ООН впав у червні 2023 року до найнижчого рівня більш ніж за два роки через падіння цін на цукор, олії, крупи та молочні продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФАО

Індекс у червні становив у середньому 122,3 пункту, що на 1,4% нижче, ніж у травні, та на 23,4% порівняно з піковим значенням у березні 2022 року.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 2,1% порівняно із травнем. Міжнародні котирування на фуражне зерно у червні знизилися на 3,4%, в основному за рахунок збільшення поставок кукурудзи з поточного врожаю в Аргентині та Бразилії та покращення перспектив виробництва у ключових регіонах виробництва у США. Світові ціни на пшеницю впали на 1,3%, оскільки в Північній півкулі почався збір урожаю, під впливом рясних запасів та нижчого експортного мита РФ, а також покращення умов у США.

Індекс цін на олію ФАО знизився на 2,4% порівняно з травнем, оскільки нижчі світові ціни на пальмову та соняшникову олії більш ніж компенсували зростання котирувань на соєву та рапсову олію під впливом погодних умов в основних регіонах вирощування.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 0,8% у червні, що було обумовлено нижчими світовими цінами на сир, хоча світові ціни на вершкове масло зросли завдяки активному попиту на спотові поставки, в основному з Близького Сходу.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 3,2%, що стало його першим падінням після чотирьох послідовних місячних підвищень, в основному спричиненим добрими темпами збирання врожаю цукрової тростини в Бразилії та млявим світовим попитом на імпорт, особливо з Китаю.

Індекс цін на м’ясо ФАО у червні практично не змінився, при цьому ціни на м’ясо птиці зросли на тлі високого попиту на імпорт зі Східної Азії на тлі проблем, що зберігаються з поставками, пов’язаних з широкомасштабними спалахами пташиного грипу. Міжнародні ціни на свинину також зросли, тоді як ціни на яловичину та баранину знизилися через збільшення експортних поставок із Океанії.

Ціни в Україні

Зростання цін в Україні сповільнюється швидше за прогнози НБУ. Пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення очікувань сприяють уповільненню темпів інфляції. За оцінками НБУ, у червні річна інфляція впала нижче за 15%.

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