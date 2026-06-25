У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації
Що змінилося
- Так, із 1 червня 2026 року ДП «Документ» зробило обов’язковою авторизацію за допомогою «Дія.Підпис» для запису в електронну чергу в Польщі.
- Наступним етапом боротьби зі штучним дефіцитом місць стало скасування «живої черги» у підрозділах Вроцлава та Варшави з 16 червня.
- А відтепер прийом громадян у цих містах здійснюється виключно за попереднім записом в електронну чергу, роботу якої тепер додатково захищатиме BankID.
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