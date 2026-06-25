У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації Сьогодні 05:21 — Світ

Прапор Польщі

Державне підприємство «Документ» запроваджує для відвідувачів у Польщі вже третю важливу зміну за червень 2026 року. Нове рішення покликане забезпечити прозорий і максимально комфортний доступ громадян до оформлення документів.

Про це пише yavp.pl

Що змінилося

З 22 червня 2026 року в центрах «Паспортний сервіс» стартує тестовий режим підтвердження особи за допомогою системи BankID Національного банку України.

Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі.

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Зазначимо, цей крок став продовженням низки заходів, упроваджених у червні.

Так, із 1 червня 2026 року ДП «Документ» зробило обов’язковою авторизацію за допомогою «Дія.Підпис» для запису в електронну чергу в Польщі.

Наступним етапом боротьби зі штучним дефіцитом місць стало скасування «живої черги» у підрозділах Вроцлава та Варшави з 16 червня.

А відтепер прийом громадян у цих містах здійснюється виключно за попереднім записом в електронну чергу, роботу якої тепер додатково захищатиме BankID.

Раніше ми повідомляли , що у зв’язку зі змінами до польського законодавства деяким громадянам України, які мають тимчасовий захист у Польщі, необхідно оновити дані в реєстрі PESEL UKR. Вимога підтвердити особу до 31 серпня 2026 року стосується не всіх громадян України зі статусом UKR.

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