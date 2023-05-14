У паспорті чи документі допустили описку в прізвищі: як виправити — Finance.ua

У паспорті чи документі допустили описку в прізвищі: як виправити Сьогодні 13:28 — Особисті фінанси

У паспорті чи документі допустили описку в прізвищі: як виправити

Інколи у документах виникають розбіжності в написанні прізвищ, імені, по батькові близьких осіб. Все це призводить до складних життєвих ситуацій, які виникають при оформленні документів, спадщини, і унеможливлює укладання угод.

Про це пише портал «На пенсії».

Відділ реєстрації

Щоб виправити описки, можна звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) з документами — своїми та своїх родичів, щоб підтвердити родинні зв’язки.

Відділ РАЦС, який одержав матеріали про внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання, не вправі відмовити в їх виконанні, якщо документи не відповідають чинному законодавству або зазначені в них факти не підтверджено повними витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копіями актових записів цивільного стану та іншими документами.

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У такому випадку отримані матеріали надсилаються разом із мотивованим листом керівника відділу РАЦС до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (того регіону, до якого вони надійшли).

Вищезазначене управління юстиції, після розгляду та вивчення матеріалів справи, повертає їх разом із мотивованим висновком до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації (за місцем складення висновку) для його перегляду.

Якщо виїхали з окупації або поїхали за кордон

У випадках, пов’язаних з військовою агресією росії, діють такі правила:

ті, хто проживає на тимчасово окупованій території, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу РАЦС за межами цієї території на свій вибір;

ті, хто переселився з тимчасово окупованої території, теж можуть подати заяву до будь-якого відділу РАЦС на свій вибір;

теж можуть подати заяву до будь-якого відділу РАЦС на свій вибір; громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном, можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження до дипломатичного представництва або консульської установи нашої країни;

можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження до дипломатичного представництва або консульської установи нашої країни; іноземці, особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану до відділу РАЦС за місцем проживання або за місцем зберігання першого примірника актового запису. У разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території заява подається за межами цієї території на їх вибір.

Якщо з певних причин у внесенні змін до актового запису відмовлено, заявник має право звернутися до суду про встановлення факту родинних відносин за ступенем спорідненості.

За потреби можна піти до суду

Суд розглядає справи про встановлення факту:

родинних відносин між фізичними особами;

належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої мають розбіжності в документах.

До суду треба надати наявні документи, архівні витяги, свідоцтво про власність. Якщо необхідно, можна запросити до суду осіб, які можуть засвідчити окремі факти.

Оплата судового збору при поданні заяви, що буде розглядатися у справах окремого провадження, становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (на даний час — 536,80 гривні). Оплата судового збору провадиться за реквізитами того суду, до якого буде подано заяву.

Таким чином, юридичні факти, встановлені в судовому порядку або іншим чином, допоможуть вирішити наявне питання.

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