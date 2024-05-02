У парламенті розказали, як планують вирішувати проблему хрущовок в Україні — Finance.ua

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У парламенті розказали, як планують вирішувати проблему хрущовок в Україні

Нерухомість
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У парламенті розказали, як планують вирішувати проблему хрущовок в Україні
У парламенті розказали, як планують вирішувати проблему хрущовок в Україні
У Верховній Раді вивчають можливість застосування європейського досвіду розв’язання проблеми застарілого житлового фонду — зокрема малометражних «хрущовок».
Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
Серед популярних в ЄС методів:
  • надбудова додаткових поверхів;
  • перебудова квартир заради збільшення їх площі;
  • забудова площі між будинками;
  • знесення цілих районів заради нового будівництва на їх місці.
«Все це може стати продовженням нової - орієнтованої на досвід ЄС, житлової політики, яку в Україні наразі розробляють для отримання 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility», — заявила Шуляк.
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За її словами, в Україні процеси, пов‘язані з реконструкцією застарілого житла, і досі регулює Закон «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», прийнятий у 2006 році.
«Він абсолютно неефективний, по-перше, через те, що передбачає згоду на переселення всіх мешканців будинку, по-друге, через брак державного фінансування», — пояснила депутатка і додала, що Україні слід розробляти свій варіант вирішення проблеми застарілого житла, водночас беручи до уваги досвід ЄС.

Програма ліквідації в ЄС

Голова профільного комітету ВР також повідомила, що в країнах ЄС програма ліквідації будівель з незадовільними умовами проживання передбачає ряд субсидій домовласнику на знесення та реконструкцію зношеного житла, а сама реконструкція здійснюється переважно без виселення чи відселення мешканців із максимально можливим дотриманням їм нормальних побутових умов.
Важливим пунктом, на який слід зважати, зауважила Шуляк, є те, що в ЄС поряд з реновацію житла діє так званий редевелопмент.
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«Якщо реновація означає примусове знесення будівель незалежно від їхнього технічного стану, витяг з-під землі інженерних мереж, і виїмку фундаментів, то редевелопмент означає зміну функціонального призначення територій із метою їх найефективнішого використання. По суті, редевелопмент — це процес вторинного, комплексного розвитку території - її „відродження“», — розповіла парламентарка.

Що пропонують зробити в Україні

В Україні, на думку голови Комітету містобудування, можливим сценарієм вирішення проблеми застарілого житла можуть бути надбудови додаткових поверхів та мансард, реконструкція будинку без відселення мешканців і енергозбереження за рахунок проведення модернізації інженерного обладнання.
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«Також може йтися про зміну архітектурно-планувальної та об'ємно-просторової організації квартир у будівлі і заповнення розривів між будівлями новим будинком», — підсумувала Шуляк.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році в Україні працювали над розробкою нового закону про засади житлової політики, який мав на меті вирішення проблеми багаторічних черг на отримання житла від держави;
  • серед основних принципів закону — забезпечення житлом лише незахищених верств населення, тобто тих, хто не може придбати його сам, та відмова від практики приватизації житла, отриманого від держави, зокрема службового.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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