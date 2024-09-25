У NovaPay з’явилася функція «банок» для зборів — Finance.ua

У NovaPay з’явилася функція «банок» для зборів Сьогодні 17:41 — Особисті фінанси

У NovaPay з’явилася функція «банок» для зборів

У застосунку NovaPay зʼявилася нова функція «Кейс» для усіх видів зборів, великих покупок, оплати спільних рахунків.

Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

Деталі

Клієнти можуть відкрити три види «кейсів» для різних цілей:

без конкретної мети по зібраним коштам — тут можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати;

— тут можна налаштувати автосписання із зарплати, інших надходжень або принагідно поповнювати; із чіткою фінальною сумою — підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кейс можна поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду;

— підходить для зборів, бо дозволяє встановити конкретну грошову ціль. Кейс можна поповнювати з карток різних банків, ділитись посиланням у соцмережах або месенджерах, через скан QR-коду; із фіксованою сумою для багатьох учасників — дозволяє збирати гроші, коли відома сума рівних платежів для різних учасників збору.

Одночасно можна створити до 20 активних кейсів.

Як скористатися новою функцією:

у застосунку NovaPay зайти у розділ «Кейс»;

натиснути «Відкрити»,

ввести назву чи ціль, на що збиратимете кошти,

обрати тип «Кейсу».

Поповнити «Кейс» можна: через додаток, за реквізитами IBAN, за посиланням, з допомогою Google Pay або Apple Pay, за QR-кодом.

Також із «Кейсу» можна будь-якої миті зняти кошти — частково чи повністю.

Пресслужба зазначає, що користуватися послугою й збирати кошти можуть лише громадяни України.

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