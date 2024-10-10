У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку — Finance.ua

У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку Сьогодні 12:40 — Фінтех і Картки

У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку

У застосунку NovaPay додали можливість налаштувати автоплатіж для регулярної оплати та не тримати в голові дату обов’язкової сплати за позику.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як налаштувати автоплатіж у додатку NovaPay:

На сторінці «Кредити» необхідно обрати розділ «Посилка в кредит» та натиснути на кредит, до якого треба налаштувати автоплатіж; На екрані з даними про кредитування обрати «Автоплатіж»; Інформація про дату і суму підтянуться автоматично, проте її можна налаштувати під себе; Також можна зберегти автоплатіж.

У компанії додали, що за півтора роки, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay.

Які клієнти оформлюють посилку в кредит:

56% чоловіки, 46% - жінки;

60% у віці 26 — 45 років;

ТОП-3 товари, які оформлюють в кредит:

гаджети та аксесуари до них;

побутова техніка;

автозапчастини;

ТОП-5 регіонів, де переважно користуються послугою:

Київ та Київська область; Дніпропетровська область, Одеська область; Харківська область; Полтавська область.

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Середній чек за угодами — 6 300 грн.

У застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена з післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Річна ставка — 0,1%, а комісія становить 3,5% на місяць. Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних додатках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.

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