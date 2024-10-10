У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку — Finance.ua

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У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку

Фінтех і Картки
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У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку
У NovaPay впровадили автоплатежі за посилку в кредит в своєму застосунку
У застосунку NovaPay додали можливість налаштувати автоплатіж для регулярної оплати та не тримати в голові дату обов’язкової сплати за позику.
Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як налаштувати автоплатіж у додатку NovaPay:
  1. На сторінці «Кредити» необхідно обрати розділ «Посилка в кредит» та натиснути на кредит, до якого треба налаштувати автоплатіж;
  2. На екрані з даними про кредитування обрати «Автоплатіж»;
  3. Інформація про дату і суму підтянуться автоматично, проте її можна налаштувати під себе;
  4. Також можна зберегти автоплатіж.
У компанії додали, що за півтора роки, з моменту запуску «Посилки в кредит», понад 40 тисяч українців скористались послугою та оформили 170 000 таких кредитів за допомогою NovaPay.
Які клієнти оформлюють посилку в кредит:
  • 56% чоловіки, 46% - жінки;
  • 60% у віці 26 — 45 років;
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ТОП-3 товари, які оформлюють в кредит:
  • гаджети та аксесуари до них;
  • побутова техніка;
  • автозапчастини;
ТОП-5 регіонів, де переважно користуються послугою:
  1. Київ та Київська область;
  2. Дніпропетровська область,
  3. Одеська область;
  4. Харківська область;
  5. Полтавська область.
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Середній чек за угодами — 6 300 грн.
У застосунку NovaPay або у відділенні Нової пошти можна оформити посилку у кредит, якщо вона була замовлена з післяплатою. Кредит надається строком на 12 місяців на товар від 1000 гривень. Річна ставка — 0,1%, а комісія становить 3,5% на місяць. Максимальний розмір кредиту розраховується залежно від кредитного ліміту кожного клієнта та може становити до 100 тисяч гривень. Розрахувати його можна самостійно у мобільних додатках NovaPay, Нової пошти або у відділенні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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