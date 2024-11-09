У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі — Finance.ua
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У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі

Технології&Авто
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У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі
У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі, Фото: freepik
Норвегія активно переходить на електротранспорт: у вересні понад 96% нових зареєстрованих авто були повністю електричними, що значно перевищило кількість бензинових та дизельних машин.
Про це інформує Yle.
Загалом, понад 25% автомобільного парку країни вже складають електромобілі, причому у столиці, Осло, цей показник перевищує 40%.
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Крім того, згідно з повідомленням, від початку 2025 року всі таксі в Осло будуть виключно електричними.
Цей стрімкий перехід дозволяє Норвегії впевнено рухатися до досягнення мети 2017 року — нульових викидів від усіх нових автомобілів до початку 2025 року.
Керівниця Норвезької асоціації електромобілів Крістіна Бу стверджує, що успіх Норвегії зумовлений не лише державними субсидіями, а й значним підвищенням податків на бензинові та дизельні автомобілі.
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Податок на реєстрацію для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Норвегії зріс більш ніж удвічі за останні роки та становить близько 40 тисяч євро в середньому, тоді як для електромобілів він значно нижчий.
Завдяки цьому ринковому стимулюванню, в Норвегії представлено 149 різних марок електромобілів, серед яких популярні Tesla, а також менш відомі китайські бренди.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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