У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі Сьогодні 22:02 — Технології&Авто

У Норвегії понад 96% нових авто — електромобілі, Фото: freepik

Норвегія активно переходить на електротранспорт: у вересні понад 96% нових зареєстрованих авто були повністю електричними, що значно перевищило кількість бензинових та дизельних машин.

Про це інформує Yle.

Загалом, понад 25% автомобільного парку країни вже складають електромобілі, причому у столиці, Осло, цей показник перевищує 40%.

Крім того, згідно з повідомленням, від початку 2025 року всі таксі в Осло будуть виключно електричними.

Цей стрімкий перехід дозволяє Норвегії впевнено рухатися до досягнення мети 2017 року — нульових викидів від усіх нових автомобілів до початку 2025 року.

Керівниця Норвезької асоціації електромобілів Крістіна Бу стверджує, що успіх Норвегії зумовлений не лише державними субсидіями, а й значним підвищенням податків на бензинові та дизельні автомобілі.

Читайте також Рейтинг найулюбленіших електрокарів серед американців

Податок на реєстрацію для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Норвегії зріс більш ніж удвічі за останні роки та становить близько 40 тисяч євро в середньому, тоді як для електромобілів він значно нижчий.

Завдяки цьому ринковому стимулюванню, в Норвегії представлено 149 різних марок електромобілів, серед яких популярні Tesla, а також менш відомі китайські бренди.

Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.