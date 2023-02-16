У НКРЕКП розповіли про можливі перебої з водою та дали поради українцям — Finance.ua

У НКРЕКП розповіли про можливі перебої з водою та дали поради українцям Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

У НКРЕКП розповіли про можливі перебої з водою та дали поради українцям

В Україні кожне місто ризикує на якийсь час залишитися без водопостачання. Така ситуація сталася через ракетні обстріли росією та дії окупантів на Каховській ГЕС.

При цьому кожен українець може підготуватися до такої ситуації, розповіла членкиня НКРЕКП Ольга Бабій у коментарі порталу Обозреватель. Кожен громадянин повинен мати запас води на 2-3 дні.

«Загалом вся Україна має таку загрозу, тому що якщо після ракетно-бомбових ударів відбувається руйнування енергосистеми значне, то є ризики відключення систем водопостачання та водовідведення. Тому що ці об’єкти на електроенергії. Тобто це перший ризик. Дійсно, водні компанії зараз працюють над тим, щоб максимально перейти на генератори, на додаткові джерела живлення. Але є великі міста, в яких потужність електроспоживання на перших підйомах води або на каналізаційно-очисних спорудах сягає більше 20 МВт. Таких генераторів в природі фізично не існує», — сказала Бабій.

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Саме тому, додала вона, враховуючи ситуацію, яка є зараз, і ракетно-бомбові удари рф по енергосистемі, будь-яке місто України може мати таку проблему.

«Що важливо і мають розуміти люди? Ми повинні мати якийсь мінімальний запас питної води — на 2-3 дні. Причому всі українці, незалежно від міста, незалежно від території. Тому що знаходяться всі в таких умовах і маємо з розумінням ставитися до того, якщо немає в крані води», — зазначила членкиня НКРЕКП.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ході засідання уряду 14 лютого завив, що росія після 14 ракетних ударів на українську енергосистему тепер намагається позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС щодня втрачаються тисячі кубометрів води.

Через зазначені фактори частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

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