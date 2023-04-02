У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді — Finance.ua

У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді
Українські біженці, які проживають у Німеччині, відтепер можуть скористатися новим додатком AusweisApp2 для подання заявки на отримання послуг у цифровому вигляді.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Зокрема, мобільний застосунок дасть змогу подавати заяви, для яких доводилося особисто ідентифікуватися в державному органі. Тепер це можна зробити просто в телефоні.
Для чого потрібен додаток?
Завдяки онлайн-версії електронної посвідки на проживання можна легко підтвердити свою ідентичність. Для цього необхідно зчитати дані з чипа вашої електронної посвідки на тимчасове проживання смартфоном з NFC і надіслати їх за допомогою додатка AusweisApp2 у зашифрованому вигляді необхідній службі.
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Так у режимі онлайн тепер можна швидко і без проблем відкрити рахунок у банку, подати заяву на отримання підтримки відповідно до Федерального закону про сприяння освіті (BAföG) або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.
За допомогою додатка можна керувати власним PIN-кодом, ознайомитися з пропозиціями операторів та отримувати дані про вашу посвідку на проживання. Також у цьому застосунку можна перевірити, чи може пристрій зчитувати онлайн-версію електронної посвідки на тимчасове проживання та чи активовано функцію онлайн-версії.
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Щоб скористатися додатком, телефон/планшет має підтримувати функцію NFC. За допомогою цього чіпа треба зчитати свою посвідку на проживання.
Додаток називається AusweisApp2. Його можна завантажити в Apple App Store, Huawei App Gallery й Google Play Store.
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