У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді — Finance.ua

У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді Вчора 14:20 — Особисті фінанси

У Німеччині створили додаток для українців: які послуги доступні в цифровому вигляді

Українські біженці, які проживають у Німеччині, відтепер можуть скористатися новим додатком AusweisApp2 для подання заявки на отримання послуг у цифровому вигляді.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Зокрема, мобільний застосунок дасть змогу подавати заяви, для яких доводилося особисто ідентифікуватися в державному органі. Тепер це можна зробити просто в телефоні.

Для чого потрібен додаток?

Завдяки онлайн-версії електронної посвідки на проживання можна легко підтвердити свою ідентичність. Для цього необхідно зчитати дані з чипа вашої електронної посвідки на тимчасове проживання смартфоном з NFC і надіслати їх за допомогою додатка AusweisApp2 у зашифрованому вигляді необхідній службі.

Так у режимі онлайн тепер можна швидко і без проблем відкрити рахунок у банку, подати заяву на отримання підтримки відповідно до Федерального закону про сприяння освіті (BAföG) або зареєструватися у Федеральному агентстві зайнятості.

За допомогою додатка можна керувати власним PIN-кодом, ознайомитися з пропозиціями операторів та отримувати дані про вашу посвідку на проживання. Також у цьому застосунку можна перевірити, чи може пристрій зчитувати онлайн-версію електронної посвідки на тимчасове проживання та чи активовано функцію онлайн-версії.

Щоб скористатися додатком, телефон/планшет має підтримувати функцію NFC. За допомогою цього чіпа треба зчитати свою посвідку на проживання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.