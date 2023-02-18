Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи та актуальні правила для українців — Finance.ua

Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи та актуальні правила для українців Сьогодні 23:21 — Страхування

Коли реєструвати авто в Німеччині: необхідні документи та актуальні правила для українців

Чимало біженців з України приїхали за кордон автомобілем. Можливо, хтось думає про купівлю власного транспорту в країні перебування. Не важливо, якої категорії ви стосуєтеся, але дуже важливо знати ключову інформацію для водіїв у Німеччині. Розповідаємо про правила та необхідні документи.

Чи потрібно обмінювати українське водійське посвідчення в Німеччині

Згідно з рішенням Ради ЄС, ухваленим влітку 2022 року, українські права визнаються в усіх країнах Євросоюзу. Ви можете користуватись як фізичним, так і цифровим посвідченням.

Якщо ви втратили документ, потрібно звернутися до відділу видачі водійських прав за місцем проживання у Німеччині. Установа зробить запит до українського реєстру для встановлення факту наявності чинних прав та на основі відповіді зможе відновити ваші права.

Зважайте, що відомству потрібно надати номер українського посвідчення. Рекомендуємо завчасно зробити копію документа, щоб у випадку втрати легко його відновити.

Чи потрібно реєструвати українські автомобілі в Німеччині

У Німеччині, як і в інших країнах Євросоюзу, існує вимога реєструвати автомобілі, які перебувають у країні понад 6 місяців. Проте українці можуть це не робити — автомобілем з українською реєстрацією дозволено користуватися до одного року. Відлік часу починається з першого дня в’їзду до країни.

Після року перебування транспортний засіб треба зареєструвати — таким чином ви отримаєте допуск на перебування в Німеччині автомобіля з іноземними номерними знаками.

Скільки коштує реєстрація авто у ФРН

Вартість залежить від федеральної землі й може становити від 31 до 100 євро.

Важливо! Керування незареєстрованим транспортним засобом — адміністративне правопорушення, яке тягне накладання штрафів. Рекомендуємо слідкувати за терміном перебування в країні та вчасно зареєструвати автомобіль.

Хто і де повинен реєструвати авто в Німеччині

Зареєструвати автомобіль може як його власник, так й інша особа, на яку складено довіреність . Однак рекомендуємо отримати консультацію в органах місцевої влади перед оформленням довіреності на іншу людину.

Реєструє автомобілі орган державної реєстрації Німеччини — Zulassungsbehörde. Для здійснення процедури підготуйте такі документи:

відповідну заяву (зразок вам нададуть при зверненні до органу);

документ, що посвідчує особу;



підтвердження наявності страхування авто (автоцивілки);



оцінку транспортного засобу від експертної організації (не є обов’язковою вимогою).



Інформацію щодо повного пакета документів вам повідомлять під час звернення до органу державної реєстрації.

Після реєстрації водій отримає свідоцтво про реєстрацію, німецький номерний знак і печатку-наліпку до номерного знаку від федеральної землі.

Податки

За кожен зареєстрований транспортний засіб потрібно платити щорічний податок, розмір якого залежить від об’єму двигуна, року випуску й екологічності. У середньому ця сума становить від 200 до 500 євро.

Страхування українських автомобілів у Німеччині

Керувати незастрахованим автомобілем у Німеччині заборонено. Кожен, хто сідає за кермо автівки без чинного поліса, вчиняє кримінальне правопорушення та несе відповідальність за збитки, заподіяні третім особам.

Існують два варіанти автоцивілки для біженців: «Зелена картка» та поліс прикордонного страхування, який продають під час перетину кордону з країною ЄС.

Пам`ятайте, що страховий поліс потрібно постійно тримати з собою та показувати представнику поліції щоразу, коли вас про це попросять.

Зверніть увагу, для зареєстрованих у Німеччині автівок треба купувати інший страховий поліс, вартість якого залежить від вашого водійського стажу.

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