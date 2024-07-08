У Німеччині погодили розширення єдиного в Європі заводу Tesla — Finance.ua
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У Німеччині погодили розширення єдиного в Європі заводу Tesla

Технології&Авто
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У Німеччині погодили розширення єдиного в Європі заводу Tesla
У Німеччині погодили розширення єдиного в Європі заводу Tesla
Міністерство навколишнього середовища землі Бранденбург схвалило план американської компанії Tesla щодо розширення її єдиного в Європі заводу, розташованого поблизу Берліна.
Про це повідомляє dpa.
Tesla має на меті розширити територію заводу, щоб збільшити виробництво до 1 мільйона автомобілів на рік. Нині цей показник становить близько 300 тисяч електрокарів.
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Згідно з початковими планами компанії, планувалося вирубати понад 100 гектарів лісу, що викликало обурення в громаді Грюнхайде, де розташований завод.
Тож Tesla відмовилася від планів будівництва вантажного депо, яке передбачало вирубку частини сусіднього лісу.
Компанія також має намір побудувати великий цех, щоб збільшити виробничі потужності.
За матеріалами:
Укрінформ
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