Поставки Tesla падають другий квартал поспіль — Finance.ua

Поставки Tesla падають другий квартал поспіль 02.07.2024, 00:20 — Фондовий ринок

Поставки Tesla падають другий квартал поспіль

У червневому кварталі поставки впали на 3,7%, і це перший випадок, коли провідний виробник електромобілів продемонструє два квартали падіння поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що компанія поставить 438 019 автомобілів за період з квітня по червень, згідно з середньою оцінкою, заснованою на прогнозах 12 аналітиків, сім з яких знизили свої очікування за останні три місяці.

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Очікується, що виробник електромобілів оголосить результати у вівторок.

Зазначається, що Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї та повільним попитом через брак доступних нових моделей.

До цих проблем додається перехід споживачів на дешевші бензиново-електричні гібридні транспортні засоби.

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У січні 2024 року компанія попередила, що зростання поставок цього року буде «помітно нижчим» оскільки ефект від багатомісячного зниження цін слабшає.

Цього року акції Tesla втратили чверть своєї вартості, що зробило її одним з найгірших показників у S&P 500, попри квітневий прогноз Маска про те, що Tesla зможе збільшити продажі цього року.

Повідомляється, що Ілон Маск скоротив витрати, в тому числі коштом масових звільнень.

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Деякі аналітики очікують, що цього року компанія зафіксує перше річне падіння продажів.

В повідомленні йдеться, що продажі Tesla були особливо слабкими в Європі: у травні вони впали на 36% через скорочення субсидій на електромобілі та низький попит з боку операторів автопарків, на які припадала майже половина продажів компанії в регіоні минулого року.

У квітні Маск заявив, що Tesla представить «нові моделі» пізніше цього року, в тому числі доступні за ціною, але не надав жодних подробиць про ціни.

Економічна Правда За матеріалами:

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