Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази частіше, ніж автомобілі з ДВЗ — Finance.ua

Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази частіше, ніж автомобілі з ДВЗ Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Електрокари стикаються з критичними поломками у три рази частіше, ніж автомобілі з ДВЗ, Фото: freepik

Однією з основних переваг електромобілів є знижені вимоги до обслуговування порівняно з традиційними авто з двигунами внутрішнього згоряння: немає потреби в заміні оливи, менше бруду і рухомих деталей. Однак електромобілі — це по суті великі комп’ютери на колесах, а коли комп’ютери були зовсім безпроблемними?

Про це написав The Verge.

Від чого страждають електрокари

Згідно з дослідженням якості J.D. Power, електричні та плагін-гібридні авто показали гірші результати, ніж їхні ДВЗ еквіваленти майже в кожній категорії.

J.D. Power вимірює якість на основі повідомлених проблем на 100 автомобілів певної марки.

Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua.

Згідно з опитуванням, люди, які володіють автомобілями з ДВЗ, повідомили, що мають 180 проблем на 100 автомобілів, тоді як власники електромобілів — 266 на 100.

«Власники передових, наповнених технологіями електромобілів та плагін-гібридів віддають свої нові авто на ремонт втричі частіше, ніж власники ДВЗ», — зазначив старший директор з тестування автомобілів J.D. Power Френк Ханлі.

Що не подобається водіям

Автовиробники безсистемно конкурують, щоб запхати якомога більше програмного забезпечення у свої моделі. J.D. Power фіксував цю проблему раніше, й, здається, вона загострюється.

Людей дратують хибні попередження, неточні та неприємні сповіщення від систем допомоги водієві, особливо про поперечний рух позаду та автоматичне екстрене гальмування.

Головний біль доставляють сенсорні екрани інформаційно-розважальних систем. У електромобілів на 30% більше проблем із «Функціями, елементами керування та дисплеями», ніж у транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння.

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