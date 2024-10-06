Презентовано лімітований Dacia Logan XX (фото) — Finance.ua

Презентовано лімітований Dacia Logan XX (фото) 06.10.2024, 01:09 — Технології&Авто

Презентовано лімітований Dacia Logan XX (фото), Фото: Dacia

Лінійку Dacia Logan 2024 поповнила нова спеціальна модифікація XX. Лімітований седан присвятили 20-річчю моделі.

Про нього розповіли на сайті румунського бренду, який входить в Renault Group.

Фото: Dacia

Новий Dacia Logan XX вирізняється чорним декором та особливими литими дисками діаметром 16 дюймів. За доплату в 250 євро доступне чорне забарвлення даху (вперше для Dacia), а ще на кузові та в салоні з’явилися логотипи ХХ.

Фото: Dacia

У оздобленні інтер’єру використана нова тканина. Крім того, седан Dacia Logan XX пропонують виключно в топовій комплектації з діодними фарами, клімат-контролем, датчиками дощу та світла, навігацією, підігрівом сидінь, круїз-контролем.

Фото: Dacia

Також встановлені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків та контролю втоми водія.

Новий Dacia Logan XX пропонують лише з 1,0-літровими турбомоторами — 90-сильним бензиновим та 100-сильним із заводським ГБО. Седан доступний лише з механічною КПП.

Фото: Dacia

Усього випустять лише 4000 седанів Dacia Logan XX. Ціна авто стартує з 16 000 євро.

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