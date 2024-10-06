Презентовано лімітований Dacia Logan XX (фото) — Finance.ua

Презентовано лімітований Dacia Logan XX (фото)
Лінійку Dacia Logan 2024 поповнила нова спеціальна модифікація XX. Лімітований седан присвятили 20-річчю моделі.
Про нього розповіли на сайті румунського бренду, який входить в Renault Group.
Новий Dacia Logan XX вирізняється чорним декором та особливими литими дисками діаметром 16 дюймів. За доплату в 250 євро доступне чорне забарвлення даху (вперше для Dacia), а ще на кузові та в салоні з’явилися логотипи ХХ.
У оздобленні інтер’єру використана нова тканина. Крім того, седан Dacia Logan XX пропонують виключно в топовій комплектації з діодними фарами, клімат-контролем, датчиками дощу та світла, навігацією, підігрівом сидінь, круїз-контролем.
Також встановлені системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків та контролю втоми водія.
Новий Dacia Logan XX пропонують лише з 1,0-літровими турбомоторами — 90-сильним бензиновим та 100-сильним із заводським ГБО. Седан доступний лише з механічною КПП.
Усього випустять лише 4000 седанів Dacia Logan XX. Ціна авто стартує з 16 000 євро.
Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
Поділитися новиною