У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів

Кримінал
32
У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів
У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів, Фото: nos.nl
У Нідерландах зафіксовано зростання випадків підробки документів та страхового шахрайства із застосуванням штучного інтелекту.
Як повідомляє NOS, зловмисники використовують програми зі штучним інтелектом для створення підроблених документів, зокрема фальшивих медичних довідок, рахунків і квитанцій, щоб незаконно отримати страхові виплати на десятки тисяч євро.
«Шахраї підробляють документи, щоб подавати страховикам фальшиві заяви на тисячі євро, використовуючи програми зі штучним інтелектом», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що експерти, які проводять розслідування для страхових компаній, повідомляють, що ШІ робить процес шахрайства доступним і простим навіть для осіб без технічних знань. Раніше зловмисникам доводилося використовувати складні програми, а також Photoshop, а тепер достатньо завантажити файл у ШІ-систему та запросити відповідні зміни.
«Шахрайство з підробленими документами існувало завжди, але завдяки штучному інтелекту це стало дуже легко», — зазначає Манфред Малдер з CED Forensic. Страховики залучають цю компанію для розслідування підозр у шахрайстві.
Читайте також
В одному з випадків шахрай подав фальшиві документи одразу до семи страхових компаній, удаючи, що його дорога подорож скасована з медичних причин. Загалом він подав заявок на суму 188 тис. євро, з яких 150 тис. євро справді було виплачено.
У Нідерландському союзі страховиків попереджають: страхове шахрайство є кримінальним злочином. Ті, кого викриють, ризикують втратити страховку, бути занесеними до чорного списку і навіть потрапити під кримінальне переслідування.
Попри те, що точний масштаб цього явища ще не визначений, фіксується зростання такого шахрайства. Страховики вже посилюють контроль та інвестують у технології для виявлення ШІ-підробок.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems