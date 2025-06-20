У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів — Finance.ua

У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів
У Нідерландах зафіксовано зростання випадків підробки документів та страхового шахрайства із застосуванням штучного інтелекту.
Як повідомляє NOS, зловмисники використовують програми зі штучним інтелектом для створення підроблених документів, зокрема фальшивих медичних довідок, рахунків і квитанцій, щоб незаконно отримати страхові виплати на десятки тисяч євро.
«Шахраї підробляють документи, щоб подавати страховикам фальшиві заяви на тисячі євро, використовуючи програми зі штучним інтелектом», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експерти, які проводять розслідування для страхових компаній, повідомляють, що ШІ робить процес шахрайства доступним і простим навіть для осіб без технічних знань. Раніше зловмисникам доводилося використовувати складні програми, а також Photoshop, а тепер достатньо завантажити файл у ШІ-систему та запросити відповідні зміни.
«Шахрайство з підробленими документами існувало завжди, але завдяки штучному інтелекту це стало дуже легко», — зазначає Манфред Малдер з CED Forensic. Страховики залучають цю компанію для розслідування підозр у шахрайстві.
В одному з випадків шахрай подав фальшиві документи одразу до семи страхових компаній, удаючи, що його дорога подорож скасована з медичних причин. Загалом він подав заявок на суму 188 тис. євро, з яких 150 тис. євро справді було виплачено.
У Нідерландському союзі страховиків попереджають: страхове шахрайство є кримінальним злочином. Ті, кого викриють, ризикують втратити страховку, бути занесеними до чорного списку і навіть потрапити під кримінальне переслідування.
Попри те, що точний масштаб цього явища ще не визначений, фіксується зростання такого шахрайства. Страховики вже посилюють контроль та інвестують у технології для виявлення ШІ-підробок.
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