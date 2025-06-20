У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів — Finance.ua

У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів 20.06.2025, 00:20 — Кримінал

У Нідерландах шахраї використовують штучний інтелект для страхових афер і підробки документів, Фото: nos.nl

У Нідерландах зафіксовано зростання випадків підробки документів та страхового шахрайства із застосуванням штучного інтелекту.

Як повідомляє NOS , зловмисники використовують програми зі штучним інтелектом для створення підроблених документів, зокрема фальшивих медичних довідок, рахунків і квитанцій, щоб незаконно отримати страхові виплати на десятки тисяч євро.

«Шахраї підробляють документи, щоб подавати страховикам фальшиві заяви на тисячі євро, використовуючи програми зі штучним інтелектом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерти, які проводять розслідування для страхових компаній, повідомляють, що ШІ робить процес шахрайства доступним і простим навіть для осіб без технічних знань. Раніше зловмисникам доводилося використовувати складні програми, а також Photoshop, а тепер достатньо завантажити файл у ШІ-систему та запросити відповідні зміни.

«Шахрайство з підробленими документами існувало завжди, але завдяки штучному інтелекту це стало дуже легко», — зазначає Манфред Малдер з CED Forensic. Страховики залучають цю компанію для розслідування підозр у шахрайстві.

В одному з випадків шахрай подав фальшиві документи одразу до семи страхових компаній, удаючи, що його дорога подорож скасована з медичних причин. Загалом він подав заявок на суму 188 тис. євро, з яких 150 тис. євро справді було виплачено.

У Нідерландському союзі страховиків попереджають: страхове шахрайство є кримінальним злочином. Ті, кого викриють, ризикують втратити страховку, бути занесеними до чорного списку і навіть потрапити під кримінальне переслідування.

Попри те, що точний масштаб цього явища ще не визначений, фіксується зростання такого шахрайства. Страховики вже посилюють контроль та інвестують у технології для виявлення ШІ-підробок.

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