У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні — Finance.ua

У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні
У червні споживча інфляція в Україні продовжила сповільнюватися і опустилася нижче за травневий показник 15,3%, незважаючи на зростання тарифів на електроенергію з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.
Про це повідомляється у макроекономічному і монетарному огляді Нацбанку за липень 2023 року.
Факторами уповільнення інфляції стали достатня пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому ринку і стабільна ситуація в енергетиці.
«За оцінками НБУ, зазначені чинники уповільнювали інфляцію також у червні, що переважило ефекти від підвищення тарифів на електроенергію», — додали у НБУ.
Минулого місяця тривало зниження цін на крупи і борошно через низьку експортну вартість. Також скорочення експорту та обмеження транзиту продовольства стимулювали уповільнення подорожчання молочних продуктів та олії.
Через розширення пропозиції припинили зростання ціни на тепличні овочі. Також фіксується зниження цін на яйця. Ще у червні падала вартість палива.
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