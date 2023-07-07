У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні — Finance.ua

У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні

У червні споживча інфляція в Україні продовжила сповільнюватися і опустилася нижче за травневий показник 15,3%, незважаючи на зростання тарифів на електроенергію з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.

Про це повідомляється у макроекономічному і монетарному огляді Нацбанку за липень 2023 року.

Факторами уповільнення інфляції стали достатня пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому ринку і стабільна ситуація в енергетиці.

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«За оцінками НБУ, зазначені чинники уповільнювали інфляцію також у червні, що переважило ефекти від підвищення тарифів на електроенергію», — додали у НБУ.

Минулого місяця тривало зниження цін на крупи і борошно через низьку експортну вартість. Також скорочення експорту та обмеження транзиту продовольства стимулювали уповільнення подорожчання молочних продуктів та олії.

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Через розширення пропозиції припинили зростання ціни на тепличні овочі. Також фіксується зниження цін на яйця. Ще у червні падала вартість палива.

Графік: НБУ

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