У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні — Finance.ua
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У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні

Особисті фінанси
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У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні
У НБУ з’ясували, як зростання тарифів на електроенергію вплинуло на інфляцію у червні
У червні споживча інфляція в Україні продовжила сповільнюватися і опустилася нижче за травневий показник 15,3%, незважаючи на зростання тарифів на електроенергію з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.
Про це повідомляється у макроекономічному і монетарному огляді Нацбанку за липень 2023 року.
Факторами уповільнення інфляції стали достатня пропозиція продовольства, зміцнення гривні на готівковому ринку і стабільна ситуація в енергетиці.
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«За оцінками НБУ, зазначені чинники уповільнювали інфляцію також у червні, що переважило ефекти від підвищення тарифів на електроенергію», — додали у НБУ.
Минулого місяця тривало зниження цін на крупи і борошно через низьку експортну вартість. Також скорочення експорту та обмеження транзиту продовольства стимулювали уповільнення подорожчання молочних продуктів та олії.
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Через розширення пропозиції припинили зростання ціни на тепличні овочі. Також фіксується зниження цін на яйця. Ще у червні падала вартість палива.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
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За матеріалами:
УБР
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