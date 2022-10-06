У НБУ розповіли, чи планують переглядати рівень облікової ставки — Finance.ua

У НБУ розповіли, чи планують переглядати рівень облікової ставки Вчора 13:01 — Кредит&Депозит

У НБУ розповіли, чи планують переглядати рівень облікової ставки

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки.

Про це він заявив під час онлайн-конференції Forbes. Поточна облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до другого кварталу 2024 року.

Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня — березня 2024 року.

«І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз, і він може переглядатися в залежності від зміни умов», — додав він.

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«Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, — це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для того, щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки», — сказав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.

«Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу здаються дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними», — пояснив він.

Водночас директорка аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан заявила, що компанія не очікує зниження облікової ставки у 2022 році і у наступному теж.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк у липні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і оприлюднив макроекономічний прогноз. За базовим сценарієм, облікова ставка збережеться на такому рівні щонайменше до ІІ кварталу 2024 року;

інфляція у серпні, за оцінками НБУ, прискорилась до близько 23% з 22,2% місяць тому, але ціни зростали повільніше за очікування. Стримуючі фактори: більш швидке зниження вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках та налагодженню логістики, менші темпи зростання цін на овочі завдяки сезонному збільшенню пропозиції.

у вересні Національний банк вдруге поспіль зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, вважаючи такий рівень достатнім для утримання курсу гривні та інфляції.

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