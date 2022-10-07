У НБУ прогнозують несуттєве зниження інфляції у 2022 році — Finance.ua
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У НБУ прогнозують несуттєве зниження інфляції у 2022 році

Казна та Політика
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У НБУ прогнозують несуттєве зниження інфляції у 2022 році
У НБУ прогнозують несуттєве зниження інфляції у 2022 році
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що зараз на ринку фіксується кілька факторів, які допоможуть покращити ситуацію із цінами, а також трохи знизити прогноз інфляції на цей рік.
Про це він сказав на онлайн-конференції Forbes.
За його словами, останній прогноз (у липні) інфляції — близько 30%, наступного року — близько 20%.
«Ризики — у бік зниження: швидше за все, буде переглянуто прогноз інфляції трохи нижче, але несуттєво», — сказав Ніколайчук.
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Це пов’язано, зокрема, з покращенням ситуації з постачанням овочів та фруктів.
Крім того, більше знизилися ціни на пальне, на що вплинула стабілізація ситуації із логістикою.
«Ситуація з відкриттям портів також дає більше підстав, що не буде великих курсових коливань», — зазначив заступник голови Нацбанку.
У липневий прогноз інфляції Нацбанк закладав запровадження додаткового імпортного збору та збільшення акцизу на паливо, але це реалізувати не довелося, що послужило ще одним стримуючим фактором для цін.
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«Наступного року основний дезінфляційний фактор — покращення спроможності українського бізнесу нарощувати виробництво сільгосппродукції, покращувати логістичні можливості», — сказав Ніколайчук.
Нагадаємо, що у серпні споживчі ціни зросли з 0,7% у липні до 1,1%. У річному вимірі інфляція у серпні зросла до 23,8% з 22,2% за підсумками липня та 21,5% за підсумками червня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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