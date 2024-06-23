У НБУ повідомили, що половина бізнесу в Україні кредитується грошима джерел, альтернативних банківським (інфографіка) — Finance.ua
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У НБУ повідомили, що половина бізнесу в Україні кредитується грошима джерел, альтернативних банківським (інфографіка)

Фондовий ринок
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У НБУ повідомили, що половина бізнесу в Україні кредитується грошима джерел, альтернативних банківським (інфографіка)
У НБУ повідомили, що половина бізнесу в Україні кредитується грошима джерел, альтернативних банківським (інфографіка)
Бізнес кредитується грошима джерел, альтернативних банківським.
Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України за червень 2024 року.
«Багато компаній не користуються банківськими позиками, хоча й мають високу операційну рентабельність, тож є бажаними клієнтами для банків. Половина з них фінансується з альтернативних джерел», — йдеться у звіті НБУ.
Джерелами фінансування бізнес-операцій та інвестування у розвиток компаній, на думку експертів НБУ, слугують зовнішні запозичення і, зокрема, внутрішньогрупові позики.

Бізнес намагається використовувати власний капітал

За спостереженнями спеціалістів НБУ, компанії з високими доходами та прибутками намагаються використовувати для фінансування проєктів та підтримки бізнесу власну ліквідність, зокрема для підтримки оборотного капіталу та інвестування без залучення позик.
У НБУ повідомили, що половина бізнесу в Україні кредитується грошима джерел, альтернативних банківським (інфографіка)

Які галузі працюють в економіці без кредитів

Серед галузей, де більшість бізнесів працює без запозичень на макрорівні та на рівні міжнародних чи закордонних грошово-кредитних установ, найбільший відсоток складають:
  • операції з нерухомістю — понад 30% бізнесів;
  • транспорт — менш як 30%;
  • послуги електрозабезпечення та житлово-комунальні послуги — понад 20%.
Найменше кредитуються в цілому — за кордоном та в Україні — бізнеси, пов’язані з роздрібною торгівлею. Цей показник складає до 6% бізнесів.
Нагадаємо, за даними НБУ, гривневі накопичення населення демонструють стійке зростання із звичними сезонними коливаннями. Цей приріст зумовлений стрімким збільшенням номінальних доходів населення та збереженням довіри до банків.
За матеріалами:
Finance.ua
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