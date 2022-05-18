У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу — Finance.ua

У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу

Вчора 16:03 — Валюта

У НБУ оцінили ефективність фіксованого курсу

Фіксований курс валют наразі ефективніший, ніж плаваючий.

Про це заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, опублікованому в середу, 18 травня.

«Ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація буде змінюватися, ми змінюватимемо нашу валютно-курсову політику. Але поки що вважаємо такі кроки недоцільними», — сказав він.

За його словами, зміни валютно-курсової політики дуже залежать від макроекономічного сценарію життя країни.

«Якщо говорити про те, як довго ми зберігатимемо фіксований курс, то відповідь дуже проста: поки ми бачитимемо, що переваги цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму», — кажуть у НБУ.

Читайте також Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни

Однією з передумов повернення до плаваючого курсу Ніколайчук назвав найбільше самобалансування валютного ринку.

«Ми також маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою — не буде дуже виваженим рішенням», — додав Ніколайчук.

На його думку, говорячи про сценарій керованого повернення до гнучкого обмінного курс, треба враховувати, що він не повинен характеризуватися істотною корекцією в один чи інший бік.

«Короткі, але частіші кроки доцільніші для ситуації, коли ринок вже майже, але ще не зовсім готовий до плаваючого обмінного курсу. Відповідно, центральний банк у такій ситуації намагатиметься знайти нову точку рівноваги, де ринок сам збалансується. І далі курс буде плавати у довоєнному форматі», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

офіційний курс долара залишиться на рівні 29,25 гривні до завершення війни з росією;

у НБУ попередили, що тривала фіксація обмінного курсу валют може призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів;

Національний банк планує пом’якшити деякі валютні обмеження, введені з першого дня війни. Крім того, НБУ може відмовитися від фіксованого курсу на рівні 29,25 гривень за долар.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.