Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта — Finance.ua

«Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит», — зазначив експерт.
За словами Максима Орищака, люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану, також залишаються незрозумілими політичні орієнтири, тож може знадобитися переїзд в іншу країну. Ці причини спонукають українців періодично купувати іноземну валюту.
«Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде», — наголосив аналітик.
Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За останній тиждень біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна, тож люди втримуватимуть гривневі накопичення, що додасть стабільності валютній арені.
Що робити з доларами?
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі для «Сьогодні» підкреслив, що без нагальної причини обмінювати доларові заощадження не слід. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті.
Найкращий спосіб — мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту розділити між євро та гривнею.
«Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім’я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро», — зазначив аналітик.
Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші, — це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу на більш екзотичні валюти, які не такі популярні в Україні.
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