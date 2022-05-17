Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта — Finance.ua
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Чи варто купувати долар, і чого чекати від курсу валют: відповідь експерта

Вчора 12:03Валюта
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У вівторок, 17 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні — 29,25. Водночас євро тепер оцінюють у 30,47 грн.
За злоті українцям доведеться віддати 6,52 грн. Чеська крона тепер дорівнює 1,23 грн. Фунт стерлінгів за офіційним курсом валют коштує 35,86 грн, а швейцарський франк — 29,12 грн.

Чого чекати від долара

Аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак розповів, що впродовж тижня з 16 до 22 травня курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.
Курс готівкового євро за аналогічний період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. Водночас офіційний курс гривні на міжбанку залишається незмінним з 24 лютого.
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«Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит», — зазначив експерт.
За словами Максима Орищака, люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану, також залишаються незрозумілими політичні орієнтири, тож може знадобитися переїзд в іншу країну. Ці причини спонукають українців періодично купувати іноземну валюту.

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«Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде», — наголосив аналітик.
Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За останній тиждень біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна, тож люди втримуватимуть гривневі накопичення, що додасть стабільності валютній арені.

Що робити з доларами?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі для «Сьогодні» підкреслив, що без нагальної причини обмінювати доларові заощадження не слід. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті.
Найкращий спосіб — мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту розділити між євро та гривнею.
«Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім’я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро», — зазначив аналітик.
Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші, — це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу на більш екзотичні валюти, які не такі популярні в Україні.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

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За матеріалами: Сьогодні
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