Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни — Finance.ua

Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни

Вчора 09:05 — Валюта

Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни

Офіційний курс долара в Україні не буде змінюватися до кінця війни, раніше так вирішив Національний банк. Якщо відпустити його зараз, девальвація може сильно вплинути на вартість продуктів і товарів.

Таку думку висловив аналітик компанії " Центр біржових технологій «(ЦБТ) Максим Орищак сайту « Сьогодні ».

За прогнозом експерта, готівковий курс долара не буде сильно коливатися — попри триваючу війну. Він також припустив, що попит на валюту не може зростати, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення.

Як пише ЗМІ, на чорному ринку курс долара зростає черговий день поспіль, сьогодні вранці в середньому він становив при продажу 34,28 грн, при покупці — 33,96.

Нагадаємо, в Україні до кінця повномасштабної війни рф заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

Довідка Finance.ua:

курс долара в Україні вже на 15% вище офіційного, українцям слід підготуватися до можливої девальвації гривні після війни;

Національний банк України уточнив валютні обмеження, щоб мінімізувати можливості для непродуктивного відтоку капіталу з країни та дати змогу громадянам задовольняти власні потреби, а економіці — відновлюватися;



на думку експертів, до кінця травня курс гривні до долара утримається у межах 33-34 грн/$.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.