Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни — Finance.ua

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Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни

Вчора 09:05Валюта
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Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війниЕксперт спрогнозував, що буде з курсом долара до кінця війни
Офіційний курс долара в Україні не буде змінюватися до кінця війни, раніше так вирішив Національний банк. Якщо відпустити його зараз, девальвація може сильно вплинути на вартість продуктів і товарів.
Таку думку висловив аналітик компанії " Центр біржових технологій «(ЦБТ) Максим Орищак сайту «Сьогодні».
За прогнозом експерта, готівковий курс долара не буде сильно коливатися — попри триваючу війну. Він також припустив, що попит на валюту не може зростати, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення.
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Як пише ЗМІ, на чорному ринку курс долара зростає черговий день поспіль, сьогодні вранці в середньому він становив при продажу 34,28 грн, при покупці — 33,96.
Нагадаємо, в Україні до кінця повномасштабної війни рф заморозили курс долара на рівні 29,25 грн. Принаймні до закінчення воєнного стану будуть саме такі валютні показники.

Довідка Finance.ua:

  • курс долара в Україні вже на 15% вище офіційного, українцям слід підготуватися до можливої девальвації гривні після війни;
  • Національний банк України уточнив валютні обмеження, щоб мінімізувати можливості для непродуктивного відтоку капіталу з країни та дати змогу громадянам задовольняти власні потреби, а економіці — відновлюватися;
  • на думку експертів, до кінця травня курс гривні до долара утримається у межах 33-34 грн/$.

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За матеріалами: Сьогодні
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