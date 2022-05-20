У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації — Finance.ua

Для того, щоб скористатись функцією, потрібно перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій та виконати кілька простих кроків.
У розділі «Мої документи» натисніть кнопку «Дані для декларації». Вона знаходиться поруч із кнопками «Нова декларація», «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» та «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку».
Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Також у НАЗК звертають увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна.
Зазначається, що у разі, якщо ви вперше подаєте декларацію, то така функція у вас не працюватиме.