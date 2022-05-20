У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації

Вчора 09:24Особисті фінанси
93
У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній деклараціїУ НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації
Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації будь-якого виду. Натомість після закінчення війни в посадовців є ще 3 місяці на подання декларації без порушення вимог строку.
Про це розповідають у НАЗК.
Однак, попри війну НАЗК дає можливість подавати декларації й навіть перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації, завдяки новій функції — «Дані для декларації».
Читайте також
Для того, щоб скористатись функцією, потрібно перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій та виконати кілька простих кроків.
У розділі «Мої документи» натисніть кнопку «Дані для декларації». Вона знаходиться поруч із кнопками «Нова декларація», «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» та «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку».
Місце для вашої реклами
Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Також у НАЗК звертають увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна.
Зазначається, що у разі, якщо ви вперше подаєте декларацію, то така функція у вас не працюватиме.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.