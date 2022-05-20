У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації — Finance.ua

У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації

Вчора 09:24 — Особисті фінанси

У НАЗК пояснили, як перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації

Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації будь-якого виду. Натомість після закінчення війни в посадовців є ще 3 місяці на подання декларації без порушення вимог строку.

Про це розповідають у НАЗК.

Однак, попри війну НАЗК дає можливість подавати декларації й навіть перевірити на помилки відомості, зазначені у минулорічній декларації, завдяки новій функції — «Дані для декларації».

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Для того, щоб скористатись функцією, потрібно перейти через персональний кабінет у Реєстрі декларацій та виконати кілька простих кроків.

У розділі «Мої документи» натисніть кнопку «Дані для декларації». Вона знаходиться поруч із кнопками «Нова декларація», «Нове повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» та «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку».

Після цього ви отримаєте інформацію про вашу власність та обтяження, якщо така інформація є в державних реєстрах. Також у НАЗК звертають увагу, що такі дані можна отримати лише щодо своєї власності та обтяжень. Інформація про власність чи обтяження членів сім’ї не буде доступна.

Зазначається, що у разі, якщо ви вперше подаєте декларацію, то така функція у вас не працюватиме.

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